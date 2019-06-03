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بلدية ذهبان تغلق 15 محلاً وتخالف 35 آخر لعدم الالتزام بالاشتراطات

المهنا: تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق البلدية

وقفت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا على آخر الاستعدادات للأعمال المنجزة في قبل حلول عيد الفطر، وأوضحت المهنا أنه تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة نتج عنها تسجيل ٣٥ مخالفة على ٣٥ محلاً مخالفاً وإغلاق ١٥ محلاً ما بين محلات حلويات ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأشارت المهنا أنه تم توحيد لبس العاملين بصوالين الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه تم تجاوب غالبية الصوالين في ذات النطاق.

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بلدية ذهبان تغلق 15 محلاً وتخالف 35 آخر لعدم الالتزام بالاشتراطات
سبق

وقفت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا على آخر الاستعدادات للأعمال المنجزة في قبل حلول عيد الفطر، وأوضحت المهنا أنه تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة نتج عنها تسجيل ٣٥ مخالفة على ٣٥ محلاً مخالفاً وإغلاق ١٥ محلاً ما بين محلات حلويات ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأشارت المهنا أنه تم توحيد لبس العاملين بصوالين الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه تم تجاوب غالبية الصوالين في ذات النطاق.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
06:58 PM

بلدية ذهبان تغلق 15 محلاً وتخالف 35 آخر لعدم الالتزام بالاشتراطات

المهنا: تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق البلدية

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عبدالله الراجحي - جدة
5
5,919

وقفت رئيسة بلدية ذهبان شذى المهنا على آخر الاستعدادات للأعمال المنجزة في قبل حلول عيد الفطر، وأوضحت المهنا أنه تم خلال فترة تكليف العيد تنفيذ ٤٠ جولة مكثفة في نطاق بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة نتج عنها تسجيل ٣٥ مخالفة على ٣٥ محلاً مخالفاً وإغلاق ١٥ محلاً ما بين محلات حلويات ومغاسل ملابس وصوالين حلاقة وذلك لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأشارت المهنا أنه تم توحيد لبس العاملين بصوالين الحلاقة الرجالية، مشيرة إلى أنه تم تجاوب غالبية الصوالين في ذات النطاق.

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