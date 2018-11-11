هل بات "الهلال" أقوى من الدوري "السعودي"؟

حقق العلامة الكاملة وتفوق في كل شيء

حقق الهلال حتى الآن العلامة الكاملة في مسابقة الدوري، لعب 9 مباريات حقق فيها الفوز جميعها، لم يعرف حتى الآن للتعادل أو الهزيمة عنوان، يتفوق على جميع الفرق في كل شيء في الأهداف وقوة دفاعه ونقاطه.

يبتعد الزعيم عن أقرب منافسيه بخمس نقاط بعد تغلبه على الوحدة في مباراة الجولة التاسعة بثلاثية نظيفة.

حارس مرمى الوحدة، المصري محمد عواد قال إنهم لاعبوا فريقاً يبدو وكأنه أوروبي في إشارة لقوة الهلال وطريقة لعبه إضافة لقوة لاعبيه.

الهلال الأول في كل شيء، الأول في الترتيب، الأول كأكثر فريق سجل لاعبوه أهدافاً برصيد 23 هدفاً، الأول كأقوى دفاع مشاركة مع النصر برصيد 6 أهداف سكنت مرماه.

لاعبه الفرنسي غوميس يحتل صدارة الهدافين برصيد 8 أهداف من أصل 9 مباريات شارك فيها، الفريق ذاته حقق رقماً قياسياً جديداً بالفوز في 9 مباريات متتالية كاسراً بذلك رقماً سابقاً للنصر عندما حقق الفوز في 8 مباريات متتالية كما أنه مرشح لكسر رقم الـ9 مباريات حال فوزه في المباراة القادمة في الدوري.

يملك الزعيم بالفعل كتيبة فنية لا غبار عليها سواء على مستوى الجهاز الفني بقيادة المخضرم البرتغالي خورخي خيسوس أو المحترفين الأجانب بقيادة غوميس وإدواردو وعموري والحبسي وبوتيا وريفاس وخربين وكاريلو ولاعبين محليين لا يقلوا عن نظرائهم من الأجانب.