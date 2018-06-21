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تعرّف على ما قدمته جامعيتان بمؤتمر علم النفس بواشنطن

بدعم من هيئة تدريس جامعة الأمير محمد بن فهد.. و"الأنصاري" يشكر جهودهما

شاركت طالبتان من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد، في مؤتمر رابطة علم النفس، الذي أقيم في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كمشاركات وحيدات من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاركة عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة مورا پيلوتي في هذا المؤتمر.

وشاركت الطالبتان "الكوثر آل حماد" وهي خريجية تخصص الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال، و"إيمان عبدالهاي" وهي إحدى طالبات تخصص القانون، في هذا المؤتمر، الذي يُعنى بتقديم بحوث نوعية في مجال علم النفس.

وقامت الطالبة إيمان عبدالهادي بعرض البحث التي قامت بإتمامه بالتعاون مع زميلاتها الطالبات (خديجة الدباغ، وريم غازي، وأسيل الصباغ، ومزنة العجمي)، وحمل عنوان: "الذاكرة عبارة عن خبرة متراكمة وحالية".

فيما شاركت الطالبة الكوثر آل حماد بحثها الذي حمل عنوان "الحكم على الآخرين يتجسد في الإدراك من منظور الشرق الأوسط"، والذي قامت بإجرائه مع زميلاتها الطالبتين (خديجة الدباغ وإيمان العبدالهادي).

هذا وقد تم إجراء البحوث بإشراف ومتابعة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتورة مورا پيلوتي، والدكتورة هدى الملحم وهالة الكحيل.

كما قدمت الدكتورة مورا پيلوتي بحثًا علميًّا قامت به بالتعاون مع أعضاء الكادر التعليمي هالة الكحيل، والدكتورة سامية حسن، والدكتورة خديجة العلو، والدكتورة رنا الغزو الذي كان عنوانه "هل وهمية معرفة المستوى الأكاديمي الراهن للطلبة من قِبَل المحاضر تتمحور في معرفة المستوى الأكاديمي السابق لهم؟".

وتأتي هذه المشاركة الدولية في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه الجامعة لمنسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدرس في مجالات البحوث العلمية؛ حيث ساهمت الجامعة بدعم جهود البحث والتطوير لتطوير مواهب هؤلاء الطالبات وبقية الطلبة والكادر التعليمي، عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعارف والدعم المطلوبين في مجال الأبحاث العلمية.

وقدّم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل للطالبات المشاركات في هذا المحفل العالمي؛ مشيرًا إلى دعم الجامعة لكافة منسوبيها في مجالات الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعية كجزء من جهود الجامعة لتحقيق الأهداف الوطنية، وتماشيًا مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني للتعليم العالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرّف على ما قدمته جامعيتان بمؤتمر علم النفس بواشنطن
سبق

شاركت طالبتان من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد، في مؤتمر رابطة علم النفس، الذي أقيم في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كمشاركات وحيدات من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاركة عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة مورا پيلوتي في هذا المؤتمر.

وشاركت الطالبتان "الكوثر آل حماد" وهي خريجية تخصص الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال، و"إيمان عبدالهاي" وهي إحدى طالبات تخصص القانون، في هذا المؤتمر، الذي يُعنى بتقديم بحوث نوعية في مجال علم النفس.

وقامت الطالبة إيمان عبدالهادي بعرض البحث التي قامت بإتمامه بالتعاون مع زميلاتها الطالبات (خديجة الدباغ، وريم غازي، وأسيل الصباغ، ومزنة العجمي)، وحمل عنوان: "الذاكرة عبارة عن خبرة متراكمة وحالية".

فيما شاركت الطالبة الكوثر آل حماد بحثها الذي حمل عنوان "الحكم على الآخرين يتجسد في الإدراك من منظور الشرق الأوسط"، والذي قامت بإجرائه مع زميلاتها الطالبتين (خديجة الدباغ وإيمان العبدالهادي).

هذا وقد تم إجراء البحوث بإشراف ومتابعة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتورة مورا پيلوتي، والدكتورة هدى الملحم وهالة الكحيل.

كما قدمت الدكتورة مورا پيلوتي بحثًا علميًّا قامت به بالتعاون مع أعضاء الكادر التعليمي هالة الكحيل، والدكتورة سامية حسن، والدكتورة خديجة العلو، والدكتورة رنا الغزو الذي كان عنوانه "هل وهمية معرفة المستوى الأكاديمي الراهن للطلبة من قِبَل المحاضر تتمحور في معرفة المستوى الأكاديمي السابق لهم؟".

وتأتي هذه المشاركة الدولية في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه الجامعة لمنسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدرس في مجالات البحوث العلمية؛ حيث ساهمت الجامعة بدعم جهود البحث والتطوير لتطوير مواهب هؤلاء الطالبات وبقية الطلبة والكادر التعليمي، عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعارف والدعم المطلوبين في مجال الأبحاث العلمية.

وقدّم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل للطالبات المشاركات في هذا المحفل العالمي؛ مشيرًا إلى دعم الجامعة لكافة منسوبيها في مجالات الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعية كجزء من جهود الجامعة لتحقيق الأهداف الوطنية، وتماشيًا مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني للتعليم العالي.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
02:45 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
03:13 PM

تعرّف على ما قدمته جامعيتان بمؤتمر علم النفس بواشنطن

بدعم من هيئة تدريس جامعة الأمير محمد بن فهد.. و"الأنصاري" يشكر جهودهما

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت طالبتان من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد، في مؤتمر رابطة علم النفس، الذي أقيم في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، كمشاركات وحيدات من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاركة عضو هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة مورا پيلوتي في هذا المؤتمر.

وشاركت الطالبتان "الكوثر آل حماد" وهي خريجية تخصص الموارد البشرية بكلية إدارة الأعمال، و"إيمان عبدالهاي" وهي إحدى طالبات تخصص القانون، في هذا المؤتمر، الذي يُعنى بتقديم بحوث نوعية في مجال علم النفس.

وقامت الطالبة إيمان عبدالهادي بعرض البحث التي قامت بإتمامه بالتعاون مع زميلاتها الطالبات (خديجة الدباغ، وريم غازي، وأسيل الصباغ، ومزنة العجمي)، وحمل عنوان: "الذاكرة عبارة عن خبرة متراكمة وحالية".

فيما شاركت الطالبة الكوثر آل حماد بحثها الذي حمل عنوان "الحكم على الآخرين يتجسد في الإدراك من منظور الشرق الأوسط"، والذي قامت بإجرائه مع زميلاتها الطالبتين (خديجة الدباغ وإيمان العبدالهادي).

هذا وقد تم إجراء البحوث بإشراف ومتابعة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وهم الدكتورة مورا پيلوتي، والدكتورة هدى الملحم وهالة الكحيل.

كما قدمت الدكتورة مورا پيلوتي بحثًا علميًّا قامت به بالتعاون مع أعضاء الكادر التعليمي هالة الكحيل، والدكتورة سامية حسن، والدكتورة خديجة العلو، والدكتورة رنا الغزو الذي كان عنوانه "هل وهمية معرفة المستوى الأكاديمي الراهن للطلبة من قِبَل المحاضر تتمحور في معرفة المستوى الأكاديمي السابق لهم؟".

وتأتي هذه المشاركة الدولية في إطار الدعم اللا محدود الذي تقدمه الجامعة لمنسوبيها من طلاب وأعضاء هيئة تدرس في مجالات البحوث العلمية؛ حيث ساهمت الجامعة بدعم جهود البحث والتطوير لتطوير مواهب هؤلاء الطالبات وبقية الطلبة والكادر التعليمي، عن طريق تزويدهم بالمهارات والمعارف والدعم المطلوبين في مجال الأبحاث العلمية.

وقدّم مدير الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري شكره الجزيل للطالبات المشاركات في هذا المحفل العالمي؛ مشيرًا إلى دعم الجامعة لكافة منسوبيها في مجالات الأبحاث وإنتاج المعرفة والتنمية الاجتماعية كجزء من جهود الجامعة لتحقيق الأهداف الوطنية، وتماشيًا مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني للتعليم العالي.

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