شاهَدَ وجه ابنه ينظر إليه من داخل الغسالة فأصابته نوبة قلبية ثم كانت المفاجأة

حذّر الآباء والأمهات من التعرض لموقف مماثل وقال: ضع ملاحظة تحذيرية

تخيّل كمية الرعب التي ستشعر بها إذا رأيت وجه طفلك وهو ينظر إليك من داخل غسالة الملابس؟

هذا بالضبط ما حدث لأحد مستخدمي موقع "تويتر" قبل بضعة أسابيع؛ لكن لحسن الحظ لم يكن طفله الفعلي داخل الغسالة، ولكن كان هناك قميص طُبع عليه وجه الطفل هذا!

ووفقًا لما نشرته "روسيا اليوم"، شارك الأب الصورة على موقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: إنه تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية جراء الصدمة.

وحذّر الآباء والأمهات من التعرض لخوف مماثل، قائلًا: "من فضلك، إذا كنت تغسل قميصك المفضل مع صورة لطفلك عليه، ضع ملاحظة تحذيرية على الغسالة أو شيئًا من هذا القبيل".