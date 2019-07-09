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"أطباء بجازان": الكوادر بالمناطق تسلمت مستحقاتها إلكترونيًا.. وهنا تأخير وشيكات

صحة المنطقة: رفعنا مستحقات الصرف للجهة المختصة بالوزارة قبل عدة أشهر

طالب أطباء بصحة جازان وزير الصحة والجهات الرقابية بفتح ملف تأخير مستحقات بدل سكن الأطباء للعام ١٤٣٩هـ والذي لم يصرف وقد أمضى وقتًا طويلاً من الانتظار دون صرف أو تجاوب مثمر، فيما استغرب الأطباء من بدء صرف بدل سكن العام ١٤٤٠هـ عبر "شيكات" في حين أن بقية زملائهم بمختلف المناطق يتسلمونها تلقائيًا بشكل إلكتروني.

وتفصيلاً، قال عددٌ من الأطباء: إن بدل السكن عام ١٤٣٩هـ لم يصرف إلى اليوم وبقية المناطق صرف بعضها من قبل ٦ أشهر تقريبًا والآن بدل سكن الأطباء لعام ١٤٤٠هـ يصرف يدويًا والصفوف على الأبواب في المديرية بشكل لا يمثل التقدم والتطور الذي تشهده مختلف مرافق الجهات الحكومية.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": قامت صحة المنطقة برفع مستحقات الصرف للموظفين للجهة المختصة بالوزارة قبل عدة أشهر.

وأضاف: يتم التحقق والتحقيق في عدم وجود تأخير في رفع المطالبات المالية عن الموعد المحدد للرفع، مع العلم أن وزارة الصحة قد خصصت الرقم 920009080 لمطالبات وشكاوى الموظفين ويتم التفاعل معها بشكل فوري.

واختتم: أما الصرف بالشيكات فيعود لما تم ملاحظته من عدم صرف بعض الموظفين لبعض مستحقاتهم خلال الشهر الماضي بسبب وجود أكثر من حساب لهم وكانت تلك الحسابات مغلقة من قِبل البنك وتمت مطالبتهم بتحديث أرقام الحسابات الجارية منعًا لتكرار المشكلة.

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"أطباء بجازان": الكوادر بالمناطق تسلمت مستحقاتها إلكترونيًا.. وهنا تأخير وشيكات
سبق

طالب أطباء بصحة جازان وزير الصحة والجهات الرقابية بفتح ملف تأخير مستحقات بدل سكن الأطباء للعام ١٤٣٩هـ والذي لم يصرف وقد أمضى وقتًا طويلاً من الانتظار دون صرف أو تجاوب مثمر، فيما استغرب الأطباء من بدء صرف بدل سكن العام ١٤٤٠هـ عبر "شيكات" في حين أن بقية زملائهم بمختلف المناطق يتسلمونها تلقائيًا بشكل إلكتروني.

وتفصيلاً، قال عددٌ من الأطباء: إن بدل السكن عام ١٤٣٩هـ لم يصرف إلى اليوم وبقية المناطق صرف بعضها من قبل ٦ أشهر تقريبًا والآن بدل سكن الأطباء لعام ١٤٤٠هـ يصرف يدويًا والصفوف على الأبواب في المديرية بشكل لا يمثل التقدم والتطور الذي تشهده مختلف مرافق الجهات الحكومية.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": قامت صحة المنطقة برفع مستحقات الصرف للموظفين للجهة المختصة بالوزارة قبل عدة أشهر.

وأضاف: يتم التحقق والتحقيق في عدم وجود تأخير في رفع المطالبات المالية عن الموعد المحدد للرفع، مع العلم أن وزارة الصحة قد خصصت الرقم 920009080 لمطالبات وشكاوى الموظفين ويتم التفاعل معها بشكل فوري.

واختتم: أما الصرف بالشيكات فيعود لما تم ملاحظته من عدم صرف بعض الموظفين لبعض مستحقاتهم خلال الشهر الماضي بسبب وجود أكثر من حساب لهم وكانت تلك الحسابات مغلقة من قِبل البنك وتمت مطالبتهم بتحديث أرقام الحسابات الجارية منعًا لتكرار المشكلة.

09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:38 AM

"أطباء بجازان": الكوادر بالمناطق تسلمت مستحقاتها إلكترونيًا.. وهنا تأخير وشيكات

صحة المنطقة: رفعنا مستحقات الصرف للجهة المختصة بالوزارة قبل عدة أشهر

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محمد المواسي - جازان
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1,299

طالب أطباء بصحة جازان وزير الصحة والجهات الرقابية بفتح ملف تأخير مستحقات بدل سكن الأطباء للعام ١٤٣٩هـ والذي لم يصرف وقد أمضى وقتًا طويلاً من الانتظار دون صرف أو تجاوب مثمر، فيما استغرب الأطباء من بدء صرف بدل سكن العام ١٤٤٠هـ عبر "شيكات" في حين أن بقية زملائهم بمختلف المناطق يتسلمونها تلقائيًا بشكل إلكتروني.

وتفصيلاً، قال عددٌ من الأطباء: إن بدل السكن عام ١٤٣٩هـ لم يصرف إلى اليوم وبقية المناطق صرف بعضها من قبل ٦ أشهر تقريبًا والآن بدل سكن الأطباء لعام ١٤٤٠هـ يصرف يدويًا والصفوف على الأبواب في المديرية بشكل لا يمثل التقدم والتطور الذي تشهده مختلف مرافق الجهات الحكومية.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم صحة جازان محمد دراج لـ"سبق": قامت صحة المنطقة برفع مستحقات الصرف للموظفين للجهة المختصة بالوزارة قبل عدة أشهر.

وأضاف: يتم التحقق والتحقيق في عدم وجود تأخير في رفع المطالبات المالية عن الموعد المحدد للرفع، مع العلم أن وزارة الصحة قد خصصت الرقم 920009080 لمطالبات وشكاوى الموظفين ويتم التفاعل معها بشكل فوري.

واختتم: أما الصرف بالشيكات فيعود لما تم ملاحظته من عدم صرف بعض الموظفين لبعض مستحقاتهم خلال الشهر الماضي بسبب وجود أكثر من حساب لهم وكانت تلك الحسابات مغلقة من قِبل البنك وتمت مطالبتهم بتحديث أرقام الحسابات الجارية منعًا لتكرار المشكلة.

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