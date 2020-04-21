الكويت تعلن تمديد تعليق العمل في المؤسسات وزيادة ساعات الحظر برمضان

يبدأ من الساعة الرابعة مساء حتى الثامنة صباحًا للحد من انتشار وباء كورونا

أقرت الكويت تمديد تعليق العمل في مؤسسات الدولة حتى 28 مايو، بعد أن ينتهي القرار الذي يعلق العمل حتى 26 أبريل الجاري.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي على زيادة عدد ساعات الحظر، ليبدأ من الساعة الرابعة مساء، حتى الثامنة صباحًا بداية شهر رمضان؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويعود العمل في المؤسسات الحكومة الكويتية حسب قرار مجلس الوزراء، الذي نشرته صحيفة "الأنباء" الكويتية، في 31 مايو.

ووفق "سبوتنك"، كان حظر التجوال المطبق في الكويت يبدأ من الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا، ويرى مجلس الوزراء أن هناك ضرورة لتعديل مواعيد حظر التجوال في البلاد "للحد من العادات الاجتماعية المميزة لشهر رمضان ممثلة في التجمعات".