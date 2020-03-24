ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً
سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.
ماليزيا
فيروس كورونا الجديد
ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-03-24
سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:32 AM
ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً
سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً.
وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.