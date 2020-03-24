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ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً

سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:32 AM

ماليزيا تسجل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ماليزيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمتوفين بسببه إلى 15 حالةً.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبدالله في بيان اليوم: إن حالة الوفاة الـ15 كانت من بين الـ1518 حالة المصابة المكتشفة، وتعود لمُسِنّ عمره 71 عامًا من ولاية مالاقا.

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