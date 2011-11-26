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كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في أعلى مستوى منذ مارس

تُكافح فيه موجة ثالثة من الإصابات

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات أجبرتها على إعادة فرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحصيلة اليومية تجاوزت 500 للمرة الأولى منذ السادس من مارس عندما واجهت كوريا الجنوبية أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في أعلى مستوى منذ مارس
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات أجبرتها على إعادة فرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحصيلة اليومية تجاوزت 500 للمرة الأولى منذ السادس من مارس عندما واجهت كوريا الجنوبية أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
08:45 AM

كوريا الجنوبية تسجل 583 إصابة جديدة بكورونا في أعلى مستوى منذ مارس

تُكافح فيه موجة ثالثة من الإصابات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت كوريا الجنوبية 583 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهو أعلى مستوى منذ مارس، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثالثة من الإصابات أجبرتها على إعادة فرض إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الحصيلة اليومية تجاوزت 500 للمرة الأولى منذ السادس من مارس عندما واجهت كوريا الجنوبية أول وباء كبير لكوفيد-19 خارج الصين.

وأعادت الحكومة فرض قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة على العاصمة سول والمناطق المحيطة بها هذا الأسبوع.

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