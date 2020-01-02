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بعد تأجيلها للتشاور.. الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة

أحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم (الخميس)، أن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلّة، وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.

وأفاد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، في بيان بثّه التلفزيون وأوردته "رويترز"، بأن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.

وسيحدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة.

وكانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر أمس، أن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.

الرئيس التونسي رئيس الوزراء التونسي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تأجيلها للتشاور.. الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة
سبق

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم (الخميس)، أن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلّة، وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.

وأفاد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، في بيان بثّه التلفزيون وأوردته "رويترز"، بأن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.

وسيحدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة.

وكانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر أمس، أن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
07:12 PM

بعد تأجيلها للتشاور.. الرئيس التونسي يوافق على الحكومة الجديدة

أحالها إلى البرلمان لمنحها الثقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,361

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم (الخميس)، أن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلّة، وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.

وأفاد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، في بيان بثّه التلفزيون وأوردته "رويترز"، بأن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.

وسيحدد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة.

وكانت الرئاسة قد ذكرت في وقت متأخر أمس، أن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بشأن الحكومة الجديدة.

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