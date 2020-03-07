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دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "أبها" بثنائية يعرقل "التعاون"

نجح فريق أبها عصر اليوم في عرقلة نادي التعاون بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين .

كان أبها البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب صالح آل عباس قبل أن يضاعف اللاعب أمين العطوشي النتيجة للفريق .


اللاعب ربيع سفياني كان صاحب هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة 27 في حين تجمد رصيد نادي التعاون عند النقطة 29.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "أبها" بثنائية يعرقل "التعاون"
سبق

نجح فريق أبها عصر اليوم في عرقلة نادي التعاون بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين .

كان أبها البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب صالح آل عباس قبل أن يضاعف اللاعب أمين العطوشي النتيجة للفريق .


اللاعب ربيع سفياني كان صاحب هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة 27 في حين تجمد رصيد نادي التعاون عند النقطة 29.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
06:34 PM

دوري الأمير "محمد بن سلمان".. "أبها" بثنائية يعرقل "التعاون"

A A A
محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق أبها عصر اليوم في عرقلة نادي التعاون بعدما تغلب عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين .

كان أبها البادئ بالتسجيل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب صالح آل عباس قبل أن يضاعف اللاعب أمين العطوشي النتيجة للفريق .


اللاعب ربيع سفياني كان صاحب هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة 27 في حين تجمد رصيد نادي التعاون عند النقطة 29.

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