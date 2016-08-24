النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يواجه الكويت في أول لقاءات "خليجية البحرين" للكرة الطائرة

تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة البطولة الخليجية للناشئين للكرة الطائرة في نسختها الـ6 التي تستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

ويستهل الأخضر السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي الـ5 عصرًا، ويلعب يوم الأربعاء مع منتخب الإمارات في الساعة الـ5 عصرًا، ويوم الجمعة يقابل المستضيف البحرين في تمام الساعة الـ7 مساء في ختام مواجهات المرحلة الأولى.

ويسعى ناشئو الأخضر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، والفوز في المباراة الافتتاحية من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

فيما يلعب صاحب الأرض المنتخب البحريني أمام نظيره المنتخب الإماراتي.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت الخميس إلى البحرين من أجل التجهيز للبطولة، والعمل على التدريبات الجماعية المكثفة.

ويترأس البعثة عضو الاتحاد السعودي محمد عبده الفقيه والإداري عبدالله الجبر، ويشرف على تدريب الفريق فنيًّا التونسي محمد بن الشيخ ومساعد المدرب الوطني ماجد الشمري وسليمان العزاز واختصاصي العلاج أحمد الهذلي.

وتضم البعثة 12 لاعبًا، هم: جواد الخواهر، رضا الشرفاء، مرتجى مويس، حسن الكعيبي، سليمان الغانم، عبدالله النعمة، غسان البيشي، معتز صريم، مروان الهوساوي، هادي الأصمخ، يحيى الشنقيطي وعبدالله الدخيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يواجه الكويت في أول لقاءات "خليجية البحرين" للكرة الطائرة
سبق

تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة البطولة الخليجية للناشئين للكرة الطائرة في نسختها الـ6 التي تستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

ويستهل الأخضر السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي الـ5 عصرًا، ويلعب يوم الأربعاء مع منتخب الإمارات في الساعة الـ5 عصرًا، ويوم الجمعة يقابل المستضيف البحرين في تمام الساعة الـ7 مساء في ختام مواجهات المرحلة الأولى.

ويسعى ناشئو الأخضر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، والفوز في المباراة الافتتاحية من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

فيما يلعب صاحب الأرض المنتخب البحريني أمام نظيره المنتخب الإماراتي.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت الخميس إلى البحرين من أجل التجهيز للبطولة، والعمل على التدريبات الجماعية المكثفة.

ويترأس البعثة عضو الاتحاد السعودي محمد عبده الفقيه والإداري عبدالله الجبر، ويشرف على تدريب الفريق فنيًّا التونسي محمد بن الشيخ ومساعد المدرب الوطني ماجد الشمري وسليمان العزاز واختصاصي العلاج أحمد الهذلي.

وتضم البعثة 12 لاعبًا، هم: جواد الخواهر، رضا الشرفاء، مرتجى مويس، حسن الكعيبي، سليمان الغانم، عبدالله النعمة، غسان البيشي، معتز صريم، مروان الهوساوي، هادي الأصمخ، يحيى الشنقيطي وعبدالله الدخيل.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
08:44 PM

الأخضر يواجه الكويت في أول لقاءات "خليجية البحرين" للكرة الطائرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
4
528

تنطلق غدًا الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة البطولة الخليجية للناشئين للكرة الطائرة في نسختها الـ6 التي تستمر حتى 31 من الشهر الجاري.

ويستهل الأخضر السعودي مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي الـ5 عصرًا، ويلعب يوم الأربعاء مع منتخب الإمارات في الساعة الـ5 عصرًا، ويوم الجمعة يقابل المستضيف البحرين في تمام الساعة الـ7 مساء في ختام مواجهات المرحلة الأولى.

ويسعى ناشئو الأخضر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة، والفوز في المباراة الافتتاحية من أجل المنافسة بقوة على اللقب.

فيما يلعب صاحب الأرض المنتخب البحريني أمام نظيره المنتخب الإماراتي.

وكانت بعثة الأخضر قد وصلت الخميس إلى البحرين من أجل التجهيز للبطولة، والعمل على التدريبات الجماعية المكثفة.

ويترأس البعثة عضو الاتحاد السعودي محمد عبده الفقيه والإداري عبدالله الجبر، ويشرف على تدريب الفريق فنيًّا التونسي محمد بن الشيخ ومساعد المدرب الوطني ماجد الشمري وسليمان العزاز واختصاصي العلاج أحمد الهذلي.

وتضم البعثة 12 لاعبًا، هم: جواد الخواهر، رضا الشرفاء، مرتجى مويس، حسن الكعيبي، سليمان الغانم، عبدالله النعمة، غسان البيشي، معتز صريم، مروان الهوساوي، هادي الأصمخ، يحيى الشنقيطي وعبدالله الدخيل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,007
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,698
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,531

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة