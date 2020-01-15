تكبيد الحوثيين 8 قتلى وجرحى في مواجهات بالضالع

الجيش اليمني أفشل تسللًا للميليشيا

قُتل وجُرح ثمانية من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني في جبهة مريس بمحافظة الضالع جنوب اليمن، بحسب ما أفاد موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم (الثلاثاء).

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي التسلل في اتجاه موقع حصن شداد، غربي منطقة مريس.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أفشلت محاولة الميليشيا المتمردة وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها ثمانية قتلى وجرحى.