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ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في باكستان إلى 20 حالة

"ميرزا": جميع الحالات المصابة في وضع مستقر

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة بعد ظهور إصابات جديدة.

وذكر مساعد رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا، أن جميع الحالات المصابة في وضع مستقر، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف أن جميع المصابين كانوا بالخارج ولا يوجد انتشار محلي للفيروس، مؤكداً أنه لا داعي إلى القلق؛ لأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية الشعب.

وأفادت مصادر طبية باكستانية بأن 15 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا ينتمون إلى إقليم السند الجنوبي، ويخضعون للعلاج في مدينة كراتشي، مع وجود حالتين في العاصمة إسلام آباد، وحالتين في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالة واحدة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في باكستان إلى 20 حالة
سبق

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة بعد ظهور إصابات جديدة.

وذكر مساعد رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا، أن جميع الحالات المصابة في وضع مستقر، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف أن جميع المصابين كانوا بالخارج ولا يوجد انتشار محلي للفيروس، مؤكداً أنه لا داعي إلى القلق؛ لأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية الشعب.

وأفادت مصادر طبية باكستانية بأن 15 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا ينتمون إلى إقليم السند الجنوبي، ويخضعون للعلاج في مدينة كراتشي، مع وجود حالتين في العاصمة إسلام آباد، وحالتين في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالة واحدة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
06:11 PM

ارتفاع الإصابات بـ"كورونا" في باكستان إلى 20 حالة

"ميرزا": جميع الحالات المصابة في وضع مستقر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم، عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 20 حالة بعد ظهور إصابات جديدة.

وذكر مساعد رئيس الوزراء الباكستاني للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا، أن جميع الحالات المصابة في وضع مستقر، مؤكداً أن الحكومة تعمل جاهدة لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف أن جميع المصابين كانوا بالخارج ولا يوجد انتشار محلي للفيروس، مؤكداً أنه لا داعي إلى القلق؛ لأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لحماية الشعب.

وأفادت مصادر طبية باكستانية بأن 15 شخصاً من المصابين بفيروس كورونا ينتمون إلى إقليم السند الجنوبي، ويخضعون للعلاج في مدينة كراتشي، مع وجود حالتين في العاصمة إسلام آباد، وحالتين في إقليم جيلجيت بلتستان، وحالة واحدة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان.

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