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تمهيداً لاستئناف الأنشطة الرياضية.. النصر يبدأ بالتعقيم الكامل

تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة الداعية إلى «العودة بحذر»، لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بادر نادي النصر بتعقيم مقره بالكامل، اليوم الاثنين.
وشمل التعقيم كافة منشآت النادي، لتوفير بيئة مضادة للفيروس مع فتح أبواب العمل مجدداً لمنسوبي الجهات الحكومية.
يذكر أن عدداً من الأندية السعودية، خلال فترة التوقف، تجري عمليات تعقيم بشكل دوري لمنشآتها منذ توقف المسابقات الرياضية في منتصف مارس الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تمهيداً لاستئناف الأنشطة الرياضية.. النصر يبدأ بالتعقيم الكامل
سبق

تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة الداعية إلى «العودة بحذر»، لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بادر نادي النصر بتعقيم مقره بالكامل، اليوم الاثنين.
وشمل التعقيم كافة منشآت النادي، لتوفير بيئة مضادة للفيروس مع فتح أبواب العمل مجدداً لمنسوبي الجهات الحكومية.
يذكر أن عدداً من الأندية السعودية، خلال فترة التوقف، تجري عمليات تعقيم بشكل دوري لمنشآتها منذ توقف المسابقات الرياضية في منتصف مارس الماضي.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
09:16 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
10:17 PM

تمهيداً لاستئناف الأنشطة الرياضية.. النصر يبدأ بالتعقيم الكامل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,638

تنفيذاً لتعليمات وزارة الصحة الداعية إلى «العودة بحذر»، لمواجهة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، بادر نادي النصر بتعقيم مقره بالكامل، اليوم الاثنين.
وشمل التعقيم كافة منشآت النادي، لتوفير بيئة مضادة للفيروس مع فتح أبواب العمل مجدداً لمنسوبي الجهات الحكومية.
يذكر أن عدداً من الأندية السعودية، خلال فترة التوقف، تجري عمليات تعقيم بشكل دوري لمنشآتها منذ توقف المسابقات الرياضية في منتصف مارس الماضي.

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