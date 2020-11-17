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4 انتصارات.. في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان

الحزم يواصل تمسكه بصدارة ترتيب الفرق

تغلب فريق الحزم على مضيفه الدرعية بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الرياض بالرياض، في أول أيام الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز يصبح الحزم بالمركز الأول بـ 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الدرعية عند رصيده السابق بـ 8 نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية خسر الطائي من ضيفه الجبلين بنتيجة 3-1، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد الجبلين لـ 13 نقطة بالمركز الـثاني، فيما تجمد رصيد الطائي دون نقاط بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران حقق نجران فوزاً صعباً على ضيفه الثقبة بنتيجة 1-2، ليصبح بالمركز السادس بـ 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الثقبة عند نقطة واحدة بالمركز الـسابع عشر.

وكسب العدالة ضيفه الخليج بملعب نادي الفتح في الأحساء، بنتيجة 1-0 ليصبح العدالة ثالثاً بـ 13 نقطة، فيما بقي الخليج على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز التاسع.

وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الفيحاء فريق الشعلة، ويحلّ أحد ضيفاً على عرعر، ويقابل جدة فريق الجيل، ويلعب النجوم ضد الكوكب، وفي آخر مباريات اليوم الثاني للجولة يلتقي هجر مع البكيرية.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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4 انتصارات.. في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان
سبق

تغلب فريق الحزم على مضيفه الدرعية بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الرياض بالرياض، في أول أيام الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز يصبح الحزم بالمركز الأول بـ 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الدرعية عند رصيده السابق بـ 8 نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية خسر الطائي من ضيفه الجبلين بنتيجة 3-1، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد الجبلين لـ 13 نقطة بالمركز الـثاني، فيما تجمد رصيد الطائي دون نقاط بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران حقق نجران فوزاً صعباً على ضيفه الثقبة بنتيجة 1-2، ليصبح بالمركز السادس بـ 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الثقبة عند نقطة واحدة بالمركز الـسابع عشر.

وكسب العدالة ضيفه الخليج بملعب نادي الفتح في الأحساء، بنتيجة 1-0 ليصبح العدالة ثالثاً بـ 13 نقطة، فيما بقي الخليج على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز التاسع.

وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الفيحاء فريق الشعلة، ويحلّ أحد ضيفاً على عرعر، ويقابل جدة فريق الجيل، ويلعب النجوم ضد الكوكب، وفي آخر مباريات اليوم الثاني للجولة يلتقي هجر مع البكيرية.


17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
10:51 PM

4 انتصارات.. في افتتاح الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان

الحزم يواصل تمسكه بصدارة ترتيب الفرق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تغلب فريق الحزم على مضيفه الدرعية بنتيجة 0-1، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم على ملعب نادي الرياض بالرياض، في أول أيام الجولة الخامسة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وبهذا الفوز يصبح الحزم بالمركز الأول بـ 15 نقطة، فيما تجمد رصيد الدرعية عند رصيده السابق بـ 8 نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية خسر الطائي من ضيفه الجبلين بنتيجة 3-1، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل من ذات الجولة، ليرتفع بذلك رصيد الجبلين لـ 13 نقطة بالمركز الـثاني، فيما تجمد رصيد الطائي دون نقاط بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بنجران حقق نجران فوزاً صعباً على ضيفه الثقبة بنتيجة 1-2، ليصبح بالمركز السادس بـ 8 نقاط، بينما تجمد رصيد الثقبة عند نقطة واحدة بالمركز الـسابع عشر.

وكسب العدالة ضيفه الخليج بملعب نادي الفتح في الأحساء، بنتيجة 1-0 ليصبح العدالة ثالثاً بـ 13 نقطة، فيما بقي الخليج على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز التاسع.

وتستكمل الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يستضيف الفيحاء فريق الشعلة، ويحلّ أحد ضيفاً على عرعر، ويقابل جدة فريق الجيل، ويلعب النجوم ضد الكوكب، وفي آخر مباريات اليوم الثاني للجولة يلتقي هجر مع البكيرية.


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