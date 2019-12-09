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تركي بن محمد: الميزانية ترتقي لتطلعات المواطنين وتحقق رؤية المملكة

نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد

رفع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز تهانيه الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1441 / 1442 هـ .

وأشار إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة - حفظها الله - وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مبدأ الشفافية والتطوير المستمر في الخدمات.

ونوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد - حفظهما الله- في الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، وتوجيهه الكريم - أيده الله- بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم الأمن والرخاء على المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد ميزانية العام المالي 1441 / 1442 هـ

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تركي بن محمد: الميزانية ترتقي لتطلعات المواطنين وتحقق رؤية المملكة
سبق

رفع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز تهانيه الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1441 / 1442 هـ .

وأشار إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة - حفظها الله - وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مبدأ الشفافية والتطوير المستمر في الخدمات.

ونوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد - حفظهما الله- في الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، وتوجيهه الكريم - أيده الله- بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم الأمن والرخاء على المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
09:18 PM

تركي بن محمد: الميزانية ترتقي لتطلعات المواطنين وتحقق رؤية المملكة

نوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز تهانيه الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1441 / 1442 هـ .

وأشار إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة - حفظها الله - وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030 والتي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مبدأ الشفافية والتطوير المستمر في الخدمات.

ونوه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين وتصريح سمو ولي العهد - حفظهما الله- في الاستمرار بالإصلاحات الاقتصادية واستثمار الموارد وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، وتوجيهه الكريم - أيده الله- بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، سائلاً المولى - عز وجل - أن يديم الأمن والرخاء على المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

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