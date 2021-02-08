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مدير صحة بيشة يصدرعددًا من القرارات الإدارية

تضمنت تكليفات لمسؤولين جدد والتمديد لآخرين

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، عددًا من القرارات الإدارية، تضمنت تكليف الدكتور سعد بن عوضة السهيل، مديرًا لإدارة المستشفيات، وتكليف الدكتور فايز عبدالله الصفار، مساعدًا للمشرف العام للشؤون الفنية بمستشفى الملك عبدالله، وتكليف الأخصائية أميرة محمد الغامدي، مديرًا لإدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية.

كما أصدر "الشهراني" قرارات عدة تقضي بتمديد تكليف الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي، المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله، وتمديد تكليف الأخصائي مسفر حاضر الخثعمي، مدير مستشفى البشائر، وتمديد تكليف عبدالله فائز آل رفدة، مدير مركز البلاغات والشكاوي 937، وتمديد تكليف مناحي ناصر الغرابي، مدير إدارة التوعية الدينية.

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مدير صحة بيشة يصدرعددًا من القرارات الإدارية
سبق

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، عددًا من القرارات الإدارية، تضمنت تكليف الدكتور سعد بن عوضة السهيل، مديرًا لإدارة المستشفيات، وتكليف الدكتور فايز عبدالله الصفار، مساعدًا للمشرف العام للشؤون الفنية بمستشفى الملك عبدالله، وتكليف الأخصائية أميرة محمد الغامدي، مديرًا لإدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية.

كما أصدر "الشهراني" قرارات عدة تقضي بتمديد تكليف الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي، المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله، وتمديد تكليف الأخصائي مسفر حاضر الخثعمي، مدير مستشفى البشائر، وتمديد تكليف عبدالله فائز آل رفدة، مدير مركز البلاغات والشكاوي 937، وتمديد تكليف مناحي ناصر الغرابي، مدير إدارة التوعية الدينية.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
06:49 PM

مدير صحة بيشة يصدرعددًا من القرارات الإدارية

تضمنت تكليفات لمسؤولين جدد والتمديد لآخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة، فالح بن ناصر الشهراني، عددًا من القرارات الإدارية، تضمنت تكليف الدكتور سعد بن عوضة السهيل، مديرًا لإدارة المستشفيات، وتكليف الدكتور فايز عبدالله الصفار، مساعدًا للمشرف العام للشؤون الفنية بمستشفى الملك عبدالله، وتكليف الأخصائية أميرة محمد الغامدي، مديرًا لإدارة الصحة النفسية والخدمة الاجتماعية.

كما أصدر "الشهراني" قرارات عدة تقضي بتمديد تكليف الدكتور صالح عبدالرحمن آل خبتي، المشرف العام على مستشفى الملك عبدالله، وتمديد تكليف الأخصائي مسفر حاضر الخثعمي، مدير مستشفى البشائر، وتمديد تكليف عبدالله فائز آل رفدة، مدير مركز البلاغات والشكاوي 937، وتمديد تكليف مناحي ناصر الغرابي، مدير إدارة التوعية الدينية.

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