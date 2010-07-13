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الهلال يواجه "رابيد لينز" ودياً.. غداً

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجمعة تحضيراته استعداداً لمواجهة رابيد لينز النمساوي ودياً مساء السبت، وهي ثاني ودياته بعد أن كسب الأولى أمام فريق سبيتال دراو 10-0

وشرح المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها على كامل الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وواصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد برامجهما التأهيلية بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يواجه "رابيد لينز" ودياً.. غداً
سبق

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجمعة تحضيراته استعداداً لمواجهة رابيد لينز النمساوي ودياً مساء السبت، وهي ثاني ودياته بعد أن كسب الأولى أمام فريق سبيتال دراو 10-0

وشرح المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها على كامل الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وواصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد برامجهما التأهيلية بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
11:23 PM

الهلال يواجه "رابيد لينز" ودياً.. غداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,600

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الجمعة تحضيراته استعداداً لمواجهة رابيد لينز النمساوي ودياً مساء السبت، وهي ثاني ودياته بعد أن كسب الأولى أمام فريق سبيتال دراو 10-0

وشرح المدير الفني رازفان لوشيسكو عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يطبقها على كامل الملعب، واختتم المران بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

هذا وواصل الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد برامجهما التأهيلية بالجري حول الملعب وأداء تدريبات بالكرة.

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