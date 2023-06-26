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بعد 7 أيام من البحث .. العثور على جُثة مفقود "الحوية" في الصحراء

المتهم ألقاها بمنطقة قبل "مهد الذهب" محاولاً إخفاءها حتى لا تُكتشف

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، وفِرق البحث والإنقاذ التطوعية، مهامها البحثية، اليوم الأربعاء، بعد العثور على جثة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي"؛ في منطقة صحراوية تقع قبل محافظة مهد الذهب.

وكان المُتهم قد ألقى الجثة في ذلك الموقع محاولاً إخفاءها قبل أن يتم كشف أمره، وتقرّر نقل الجثة لحين انتهاء الإجراءات النظامية.

وكان اليوم الأربعاء هو اليوم السابع على اختفاء وفقدان الشاب "توفيق"؛ فجر الخميس الماضي، وتكثّفت جهود البحث في الأيام الثلاثة الأخيرة وتركّزت في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المهد وقرية السويرقية التابعة لها، بعد ضبط المُتهم الذي اعترف بقتل المفقود ثمَ دلَّ على مكان جثته.

وكان "البحث الجنائي" بشرطة الطائف قد بذل جهوداً للإيقاع بالمُشتبه فيه بعد متابعته والتحرّي عنه، قبل أن يُدلي بالمعلومات كاملةً ويُخبر عن مكان الجثة.

وكانت الجهات الأمنية بالطائف، إضافة إلى فِرق "ساعد ومبادرة" للبحث والإنقاذ وذوي المفقود، قد تابعوا مجريات ومهام البحث عن المفقود، وبذلوا جهوداً مُضنية في مجريات ومهام القضية من حين ورود البلاغ عن اختفائه، فجر الخميس الماضي.

ووقفت تلك الفرق المعنية على آثار الدماء والسحب والعراك عند موقع سيارة المفقود التي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير- شمالي الطائف، في حين أخضعت فِرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي، الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهودٍ مضنية، عن طريق المُشاة والسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولاً إلى تلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير إلى وجود المفقود بها.

وكان ذووه هم مَن عثروا في البداية على جثته بوجود الجهات الأمنية وفِرق البحث التطوعية.

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بعد 7 أيام من البحث .. العثور على جُثة مفقود "الحوية" في الصحراء
سبق

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، وفِرق البحث والإنقاذ التطوعية، مهامها البحثية، اليوم الأربعاء، بعد العثور على جثة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي"؛ في منطقة صحراوية تقع قبل محافظة مهد الذهب.

وكان المُتهم قد ألقى الجثة في ذلك الموقع محاولاً إخفاءها قبل أن يتم كشف أمره، وتقرّر نقل الجثة لحين انتهاء الإجراءات النظامية.

وكان اليوم الأربعاء هو اليوم السابع على اختفاء وفقدان الشاب "توفيق"؛ فجر الخميس الماضي، وتكثّفت جهود البحث في الأيام الثلاثة الأخيرة وتركّزت في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المهد وقرية السويرقية التابعة لها، بعد ضبط المُتهم الذي اعترف بقتل المفقود ثمَ دلَّ على مكان جثته.

وكان "البحث الجنائي" بشرطة الطائف قد بذل جهوداً للإيقاع بالمُشتبه فيه بعد متابعته والتحرّي عنه، قبل أن يُدلي بالمعلومات كاملةً ويُخبر عن مكان الجثة.

وكانت الجهات الأمنية بالطائف، إضافة إلى فِرق "ساعد ومبادرة" للبحث والإنقاذ وذوي المفقود، قد تابعوا مجريات ومهام البحث عن المفقود، وبذلوا جهوداً مُضنية في مجريات ومهام القضية من حين ورود البلاغ عن اختفائه، فجر الخميس الماضي.

ووقفت تلك الفرق المعنية على آثار الدماء والسحب والعراك عند موقع سيارة المفقود التي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير- شمالي الطائف، في حين أخضعت فِرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي، الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهودٍ مضنية، عن طريق المُشاة والسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولاً إلى تلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير إلى وجود المفقود بها.

وكان ذووه هم مَن عثروا في البداية على جثته بوجود الجهات الأمنية وفِرق البحث التطوعية.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
01:29 PM

بعد 7 أيام من البحث .. العثور على جُثة مفقود "الحوية" في الصحراء

المتهم ألقاها بمنطقة قبل "مهد الذهب" محاولاً إخفاءها حتى لا تُكتشف

A A A
فهد العتيبي - الطائف
6
7,342

أوقفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، وفِرق البحث والإنقاذ التطوعية، مهامها البحثية، اليوم الأربعاء، بعد العثور على جثة مفقود الحوية "توفيق بن سلمان سفر العالي العتيبي"؛ في منطقة صحراوية تقع قبل محافظة مهد الذهب.

وكان المُتهم قد ألقى الجثة في ذلك الموقع محاولاً إخفاءها قبل أن يتم كشف أمره، وتقرّر نقل الجثة لحين انتهاء الإجراءات النظامية.

وكان اليوم الأربعاء هو اليوم السابع على اختفاء وفقدان الشاب "توفيق"؛ فجر الخميس الماضي، وتكثّفت جهود البحث في الأيام الثلاثة الأخيرة وتركّزت في المنطقة الواقعة ما بين محافظة المهد وقرية السويرقية التابعة لها، بعد ضبط المُتهم الذي اعترف بقتل المفقود ثمَ دلَّ على مكان جثته.

وكان "البحث الجنائي" بشرطة الطائف قد بذل جهوداً للإيقاع بالمُشتبه فيه بعد متابعته والتحرّي عنه، قبل أن يُدلي بالمعلومات كاملةً ويُخبر عن مكان الجثة.

وكانت الجهات الأمنية بالطائف، إضافة إلى فِرق "ساعد ومبادرة" للبحث والإنقاذ وذوي المفقود، قد تابعوا مجريات ومهام البحث عن المفقود، وبذلوا جهوداً مُضنية في مجريات ومهام القضية من حين ورود البلاغ عن اختفائه، فجر الخميس الماضي.

ووقفت تلك الفرق المعنية على آثار الدماء والسحب والعراك عند موقع سيارة المفقود التي عُثر عليها بعد ساعاتٍ قليلة من وقت البلاغ خلف مبنى بلدية السيل الصغير- شمالي الطائف، في حين أخضعت فِرق الدفاع المدني، بالاشتراك مع فريق "ساعد" التطوعي، الآبار الواقعة حول سيارة المفقود للتفتيش والبحث والتنقيب بعد جهودٍ مضنية، عن طريق المُشاة والسيارات الخاصة، والصعود عبر الهضاب وصولاً إلى تلك الآبار، حيث جرى فحصها عن طريق الدفاع المدني ولم يتم التوصل لأثر قد يُشير إلى وجود المفقود بها.

وكان ذووه هم مَن عثروا في البداية على جثته بوجود الجهات الأمنية وفِرق البحث التطوعية.

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