"إمارة بلا ورق".. أمير نجران يدشن نظام حوكمة الاتصالات الإدارية

تأتي في إطار تطوير منظومة العمل وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030

دشّن الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه اليوم، نظام إدارة المحتوى الإلكتروني، لحوكمة الاتصالات الإدارية، ضمن مبادرة "إمارة بلا ورق"، الذي يأتي في إطار تطوير منظومة العمل، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وثمّن الجهود التي بذلها فريق العمل في إنجاح وإنجاز هذا المشروع، بجودة عالية؛ لما يحققه من نقلة نوعية في عمل الإمارة، مؤكداً أهمية تسخير هذه الأنظمة الإلكترونية وَفْق تطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في تقديم الخدمات كافة للمجتمع.

فيما أوضح وكيل الإمارة، حسن بن عبده العذيقي، أن مشروع إدارة المحتوى يسهم في تحويل جميع أعمال الإمارة الورقية إلى إلكترونية مما سيكون له الأثر في تسهيل العمل والتخلص من الوقت الزائد وسرعة إنجاز العمل بجودةٍ عالية.

واطلع أمير المنطقة على إيجاز مرئي عن نظام إدارة المحتوى الإلكتروني عرضه مدير عام تقنية المعلومات سالم بن سعيد آل الحارث، الذي أوضح أهداف المشروع، وما يحققه من نتائج تساعد الموظفين في الاطلاع على الأعمال الموكلة لهم، مشيراً إلى أن المشروع يحمل في طياته نظم تشفير عالية لجميع المعاملات، مما يوفر الثقة للمستخدمين والمستفيدين.