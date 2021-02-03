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"هيئة الاتصالات" تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تُكثّف جولاتها الرقابية على مقدمي الخدمات

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميعَ مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية اللوجستية وتطبيقات التوصيل، بتعزيز ومضاعفة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قِبَل وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت فِرَق الهيئة الرقابية بتنفيذ جولات تفتيشية على شركات وفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات؛ للتحقق من التزامهم بالتوجيهات، ورصد المخالفات؛ لتطبيق العقوبات على المخالفين.

وخلال الجولات شددت الفِرَق الرقابية على مقدمي الخدمات، بضرورة رفع مستوى الوعي والتثقيف الوقائي لدى جميع العاملين في قطاعي الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل، وتطبيق إجراءات التباعد، وارتداء الكمامة، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمستفيدين، والتأكيد على أهمية تفعيل جميع الأدوات والبدائل الرقمية.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميعَ مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية اللوجستية وتطبيقات التوصيل، بتعزيز ومضاعفة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قِبَل وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت فِرَق الهيئة الرقابية بتنفيذ جولات تفتيشية على شركات وفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات؛ للتحقق من التزامهم بالتوجيهات، ورصد المخالفات؛ لتطبيق العقوبات على المخالفين.

وخلال الجولات شددت الفِرَق الرقابية على مقدمي الخدمات، بضرورة رفع مستوى الوعي والتثقيف الوقائي لدى جميع العاملين في قطاعي الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل، وتطبيق إجراءات التباعد، وارتداء الكمامة، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمستفيدين، والتأكيد على أهمية تفعيل جميع الأدوات والبدائل الرقمية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
02:00 PM

"هيئة الاتصالات" تشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تُكثّف جولاتها الرقابية على مقدمي الخدمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجهت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جميعَ مقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات البريدية اللوجستية وتطبيقات التوصيل، بتعزيز ومضاعفة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية الموصى بها من قِبَل وزارة الصحة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقامت فِرَق الهيئة الرقابية بتنفيذ جولات تفتيشية على شركات وفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات؛ للتحقق من التزامهم بالتوجيهات، ورصد المخالفات؛ لتطبيق العقوبات على المخالفين.

وخلال الجولات شددت الفِرَق الرقابية على مقدمي الخدمات، بضرورة رفع مستوى الوعي والتثقيف الوقائي لدى جميع العاملين في قطاعي الاتصالات والبريد وتطبيقات التوصيل، وتطبيق إجراءات التباعد، وارتداء الكمامة، وقياس درجات الحرارة للموظفين والمستفيدين، والتأكيد على أهمية تفعيل جميع الأدوات والبدائل الرقمية.

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