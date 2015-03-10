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أمير الشرقية يؤكد أهمية مواكبة المستجدات وتحديث خطط التعامل مع الأزمات والكوارث

اطلع على جهود الحد من انتشار فيروس كورونا

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على تجهيزات مركز إدارة الأزمات والكوارث بديوان الإمارة، لدى زيارته لمقر المركز اليوم، خلال ترؤسه لاجتماع المركز، بحضور الجهات الشريكة في المركز.

ونوه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- للتخطيط المبكر للأزمات، وتهيئة الكوادر والقدرات للتعامل معها، والحرص على تسخير الإمكانيات للتعامل مع مختلف الأزمات، مبيناً أن الإنسان المؤمن يتوكل على الله أولاً، ثم يأخذ بالأسباب ويعمل بها، ويركز على نقاط القوة، ويعالج نقاط القصور، مؤكداً سموه أهمية مواكبة مستجدات الأحداث، والمراجعة المستمرة لخطط التعامل مع الأزمات والكوارث.

واطلع على جهود المركز في التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة في الحد من انتشار كورونا المستجد، مؤكداً على أهمية تكثيف جهود التنسيق، ومواصلة العمل على مدار الساعة من أجل إنجاح الخطط الاحترازية الموضوعة لتحقيق السلامة العامة، متمنياً لمنسوبي المركز والجهات الشريكة التوفيق في تحقيق مهام عملهم.

من جهته عبر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث العقيد محمد بن سعود الحاضر، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المركز، والجهات الشريكة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته للمركز، وتوجيهاته الكريمة بضرورة العمل على مواكبة مستجدات الأحداث، والخطط، وتفعيل أحدث الأنظمة التقنية لإدارة مختلف الأحداث.

وأكد أن المركز يضم تجهيزات للتعامل مع مختلف الأحداث، وإدارتها من القاعة الرئيسية بالمركز، بفضل أنظمة الاتصالات والمعلومات والخرائط المتطورة، ويتابع المركز على مدار الساعة الأحداث والمتغيرات بالتنسيق المستمر مع الجهات الشريكة في المركز.

أمير الشرقية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يؤكد أهمية مواكبة المستجدات وتحديث خطط التعامل مع الأزمات والكوارث
سبق

اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على تجهيزات مركز إدارة الأزمات والكوارث بديوان الإمارة، لدى زيارته لمقر المركز اليوم، خلال ترؤسه لاجتماع المركز، بحضور الجهات الشريكة في المركز.

ونوه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- للتخطيط المبكر للأزمات، وتهيئة الكوادر والقدرات للتعامل معها، والحرص على تسخير الإمكانيات للتعامل مع مختلف الأزمات، مبيناً أن الإنسان المؤمن يتوكل على الله أولاً، ثم يأخذ بالأسباب ويعمل بها، ويركز على نقاط القوة، ويعالج نقاط القصور، مؤكداً سموه أهمية مواكبة مستجدات الأحداث، والمراجعة المستمرة لخطط التعامل مع الأزمات والكوارث.

واطلع على جهود المركز في التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة في الحد من انتشار كورونا المستجد، مؤكداً على أهمية تكثيف جهود التنسيق، ومواصلة العمل على مدار الساعة من أجل إنجاح الخطط الاحترازية الموضوعة لتحقيق السلامة العامة، متمنياً لمنسوبي المركز والجهات الشريكة التوفيق في تحقيق مهام عملهم.

من جهته عبر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث العقيد محمد بن سعود الحاضر، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المركز، والجهات الشريكة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته للمركز، وتوجيهاته الكريمة بضرورة العمل على مواكبة مستجدات الأحداث، والخطط، وتفعيل أحدث الأنظمة التقنية لإدارة مختلف الأحداث.

وأكد أن المركز يضم تجهيزات للتعامل مع مختلف الأحداث، وإدارتها من القاعة الرئيسية بالمركز، بفضل أنظمة الاتصالات والمعلومات والخرائط المتطورة، ويتابع المركز على مدار الساعة الأحداث والمتغيرات بالتنسيق المستمر مع الجهات الشريكة في المركز.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
07:44 PM

أمير الشرقية يؤكد أهمية مواكبة المستجدات وتحديث خطط التعامل مع الأزمات والكوارث

اطلع على جهود الحد من انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، على تجهيزات مركز إدارة الأزمات والكوارث بديوان الإمارة، لدى زيارته لمقر المركز اليوم، خلال ترؤسه لاجتماع المركز، بحضور الجهات الشريكة في المركز.

ونوه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة –أعزها الله- للتخطيط المبكر للأزمات، وتهيئة الكوادر والقدرات للتعامل معها، والحرص على تسخير الإمكانيات للتعامل مع مختلف الأزمات، مبيناً أن الإنسان المؤمن يتوكل على الله أولاً، ثم يأخذ بالأسباب ويعمل بها، ويركز على نقاط القوة، ويعالج نقاط القصور، مؤكداً سموه أهمية مواكبة مستجدات الأحداث، والمراجعة المستمرة لخطط التعامل مع الأزمات والكوارث.

واطلع على جهود المركز في التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة في الحد من انتشار كورونا المستجد، مؤكداً على أهمية تكثيف جهود التنسيق، ومواصلة العمل على مدار الساعة من أجل إنجاح الخطط الاحترازية الموضوعة لتحقيق السلامة العامة، متمنياً لمنسوبي المركز والجهات الشريكة التوفيق في تحقيق مهام عملهم.

من جهته عبر مدير مركز إدارة الأزمات والكوارث العقيد محمد بن سعود الحاضر، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي المركز، والجهات الشريكة، الشكر والتقدير لأمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته للمركز، وتوجيهاته الكريمة بضرورة العمل على مواكبة مستجدات الأحداث، والخطط، وتفعيل أحدث الأنظمة التقنية لإدارة مختلف الأحداث.

وأكد أن المركز يضم تجهيزات للتعامل مع مختلف الأحداث، وإدارتها من القاعة الرئيسية بالمركز، بفضل أنظمة الاتصالات والمعلومات والخرائط المتطورة، ويتابع المركز على مدار الساعة الأحداث والمتغيرات بالتنسيق المستمر مع الجهات الشريكة في المركز.

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