أمطار وغبار وتدني الرؤية قاسم مشترك .. هذه ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق

وفق تنبيهات أصدرتها "الأرصاد" لحالات مناخية تستمر للمساء وتشمل محافظات عدة

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها راسمة ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق؛ متوقعة حالات مناخية تستمر إلى مساء اليوم ما بين السحب الرعدية الممطرة والأتربة المثارة، فيما بقي تدني الرؤية قاسماً مشتركاً.

مكة المكرّمة

والبداية من مكة المكرّمة؛ حيث صدر لها تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم بالطائف وميسان.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالريث وفيفا وهروب.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء وعفيف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالأحساء والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.