النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمطار وغبار وتدني الرؤية قاسم مشترك .. هذه ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق

وفق تنبيهات أصدرتها "الأرصاد" لحالات مناخية تستمر للمساء وتشمل محافظات عدة

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها راسمة ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق؛ متوقعة حالات مناخية تستمر إلى مساء اليوم ما بين السحب الرعدية الممطرة والأتربة المثارة، فيما بقي تدني الرؤية قاسماً مشتركاً.

مكة المكرّمة

والبداية من مكة المكرّمة؛ حيث صدر لها تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم بالطائف وميسان.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالريث وفيفا وهروب.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء وعفيف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالأحساء والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

الأرصاد حالة الطقس أمطار أتربة مثارة سحب رعدية ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمطار وغبار وتدني الرؤية قاسم مشترك .. هذه ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها راسمة ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق؛ متوقعة حالات مناخية تستمر إلى مساء اليوم ما بين السحب الرعدية الممطرة والأتربة المثارة، فيما بقي تدني الرؤية قاسماً مشتركاً.

مكة المكرّمة

والبداية من مكة المكرّمة؛ حيث صدر لها تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم بالطائف وميسان.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالريث وفيفا وهروب.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء وعفيف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالأحساء والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
09:50 AM

أمطار وغبار وتدني الرؤية قاسم مشترك .. هذه ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق

وفق تنبيهات أصدرتها "الأرصاد" لحالات مناخية تستمر للمساء وتشمل محافظات عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,065

واصلت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهاتها راسمة ملامح أجواء الثلاثاء بـ 5 مناطق؛ متوقعة حالات مناخية تستمر إلى مساء اليوم ما بين السحب الرعدية الممطرة والأتربة المثارة، فيما بقي تدني الرؤية قاسماً مشتركاً.

مكة المكرّمة

والبداية من مكة المكرّمة؛ حيث صدر لها تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم بالطائف وميسان.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالريث وفيفا وهروب.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالعويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر.

الرياض

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والمجمعة والمزاحمية وثادق ورماح وشقراء وعفيف.

الشرقية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى السادسة مساء اليوم، بالأحساء والخفجي والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,100
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,622
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,995
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,541

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة