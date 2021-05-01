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تعليم محايل عسير يعتمد مكافآت مارس وأبريل للطلاب والطالبات

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ يفوق 36 مليونًا، لشهري (مارس/ أبريل) للعام المالي 2021.

ومن المقرّر إيداع المكافآت في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات، الاثنين 21 رمضان الجاري.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

تعليم محايل عسير وزارة التعليم محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم محايل عسير يعتمد مكافآت مارس وأبريل للطلاب والطالبات
سبق

اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ يفوق 36 مليونًا، لشهري (مارس/ أبريل) للعام المالي 2021.

ومن المقرّر إيداع المكافآت في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات، الاثنين 21 رمضان الجاري.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
08:50 PM
اخر تعديل
02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:14 AM

تعليم محايل عسير يعتمد مكافآت مارس وأبريل للطلاب والطالبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - محايل عسير
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اعتمد مدير التعليم بمحافظة محايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم، صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها، بمبلغ يفوق 36 مليونًا، لشهري (مارس/ أبريل) للعام المالي 2021.

ومن المقرّر إيداع المكافآت في حسابات أولياء أمور الطلاب والطالبات، الاثنين 21 رمضان الجاري.

فيما قدم مدير التعليم بمحافظة محايل عسير خالص شكره وتقديره لحكومتنا الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، و سمو ولي عهده الأمين، على الدعم الكبير المقدم لأبنائنا الطلاب والطالبات.

كما قدم خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة؛ لحرصه ومتابعته ودعمه الكبير للتعليم في المنطقة، وإلى وزير التعليم، والجهات المختصة في الوزارة.

كما قدم خالص شكره وتقديره لفريق العمل في الإدارة على جهودهم المبذولة في إنجاز المهام المسندة إليهم على أكمل وجه.

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