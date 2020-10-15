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ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟

إجراء فحص "كورونا" لكل الأشخاص المفترض تعاملها معهم

شاركت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في بريطانيا قبل 7 أشهر.

وتفقدت الملكة مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب المملكة، وفقاً لـ "رويترز".

والتقت الملكة (94 عاماً) برفقة حفيدها الأمير ويليام باحثين يعملون على فيروس كورونا.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية قبل زيارة الملكة للمختبر، منها فحص الأشخاص الـ48 الذين ستلتقيهم، وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة.

وهذه المرة الأولى التي تغادر الملكة مقرّها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في مارس (آذار) الماضي.

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ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟
سبق

شاركت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في بريطانيا قبل 7 أشهر.

وتفقدت الملكة مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب المملكة، وفقاً لـ "رويترز".

والتقت الملكة (94 عاماً) برفقة حفيدها الأمير ويليام باحثين يعملون على فيروس كورونا.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية قبل زيارة الملكة للمختبر، منها فحص الأشخاص الـ48 الذين ستلتقيهم، وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة.

وهذه المرة الأولى التي تغادر الملكة مقرّها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في مارس (آذار) الماضي.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:39 PM

ملكة بريطانيا تغادر مقرها للمرة الأولى منذ 7 أشهر.. فأين ذهبت؟

إجراء فحص "كورونا" لكل الأشخاص المفترض تعاملها معهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,515

شاركت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في بريطانيا قبل 7 أشهر.

وتفقدت الملكة مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب المملكة، وفقاً لـ "رويترز".

والتقت الملكة (94 عاماً) برفقة حفيدها الأمير ويليام باحثين يعملون على فيروس كورونا.

واتخذت السلطات إجراءات احترازية قبل زيارة الملكة للمختبر، منها فحص الأشخاص الـ48 الذين ستلتقيهم، وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة.

وهذه المرة الأولى التي تغادر الملكة مقرّها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في مارس (آذار) الماضي.

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