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شرطة هايتي: مقتل 4 مسلحين واعتقال اثنين آخريْن بعد اغتيالهم الرئيس

تم تحرير 3 عناصر من الشرطة كانوا محتجزين كرهائن

أعلنت شرطة هايتي أن أربعة من المسلحين الذين اغتالوا رئيس البلاد جوفينيل مويس بهجوم مسلح استهدفه، قُتلوا؛ في حين اعتُقِل اثنان آخران.

وقال المدير العام للشرطة في هايتي ليون شارل في تصريح: "إن أربعة أشخاص قتلوا، واثنان اعتقلا، وتم تحرير ثلاثة عناصر من الشرطة كانوا محتجزين كرهائن".

وأضاف أن الشرطة طاردت قَتَلة الرئيس ما إن نفذوا عملية الاغتيال أمس، التي أسفرت عن مقتل مويس وإصابة زوجته بجروح خطرة.

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شرطة هايتي: مقتل 4 مسلحين واعتقال اثنين آخريْن بعد اغتيالهم الرئيس
سبق

أعلنت شرطة هايتي أن أربعة من المسلحين الذين اغتالوا رئيس البلاد جوفينيل مويس بهجوم مسلح استهدفه، قُتلوا؛ في حين اعتُقِل اثنان آخران.

وقال المدير العام للشرطة في هايتي ليون شارل في تصريح: "إن أربعة أشخاص قتلوا، واثنان اعتقلا، وتم تحرير ثلاثة عناصر من الشرطة كانوا محتجزين كرهائن".

وأضاف أن الشرطة طاردت قَتَلة الرئيس ما إن نفذوا عملية الاغتيال أمس، التي أسفرت عن مقتل مويس وإصابة زوجته بجروح خطرة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
08:34 AM

شرطة هايتي: مقتل 4 مسلحين واعتقال اثنين آخريْن بعد اغتيالهم الرئيس

تم تحرير 3 عناصر من الشرطة كانوا محتجزين كرهائن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة هايتي أن أربعة من المسلحين الذين اغتالوا رئيس البلاد جوفينيل مويس بهجوم مسلح استهدفه، قُتلوا؛ في حين اعتُقِل اثنان آخران.

وقال المدير العام للشرطة في هايتي ليون شارل في تصريح: "إن أربعة أشخاص قتلوا، واثنان اعتقلا، وتم تحرير ثلاثة عناصر من الشرطة كانوا محتجزين كرهائن".

وأضاف أن الشرطة طاردت قَتَلة الرئيس ما إن نفذوا عملية الاغتيال أمس، التي أسفرت عن مقتل مويس وإصابة زوجته بجروح خطرة.

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