دراسة استقصائية: 2 من كل 5 موظفين يدَّعون المرض للتغيب عن العمل

عينة من 3655 شخصاً بالغاً والأسباب كانت نزلات البرد وآلام العضلات

أفادت دراسة استقصائية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بأن 2 من كل 5 بالغين يدَّعون المرض إذا أرادوا أن يتغيبوا يوماً عن العمل، مشيرة إلى أن معظم الأسباب التي يتذرَّع بها الموظفون للتغيب عن العمل كانت نزلات البرد وآلام العضلات ومشكلات أخرى.

وأشارت بحسب وكالة الأنباء الألمانية إلى أنه بجانب ادعاء المرض، هناك مشكلة أخرى، وهي أن عدداً كبيراً من الموظفين على استعداد للتستر على زملائهم رغم علمهم بأنهم يتظاهرون بذلك.

وأوضحت أن 66% من الموظفين لا يبلغون رؤساءهم إذا علموا أن زميلاً لهم متغيب عن العمل، لكنه ليس مريضاً.

ويحصل الموظف في المتوسط على أربعة أيام عطلة لأسباب مَرَضية في العام بالمملكة المتحدة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وشملت الدراسة عينة من 3655 شخصاً بالغاً تزيد أعمارهم على 16 عاماً.