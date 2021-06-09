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هيئة الموسيقى تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي

نافذة اتصال مع المبدعين داخل وخارج المملكة

أعلنت هيئة الموسيقى تدشين موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية وعنوانه https://music.moc.gov.sa ، ليكون نافذة اتصال بين الهيئة والمجتمع الموسيقي داخل وخارج المملكة من مبدعين ومستثمرين وشركاء.

ويقدم الموقع الإلكتروني لهيئة الموسيقى لمحةً تعريفية عن الهيئة التي تأسست في فبراير 2020م، والأدوار المناطة بها، ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة، إلى جانب التعريف بمبادرات الهيئة في تطوير القطاع الموسيقي وإثرائه، وتمكين العاملين فيه، كما يرصد الموقع أخبار الهيئة، وروزنامة الأنشطة والفعالية التي تعتزم تنفيذها على مدار العام.

وتتولى هيئة الموسيقى تطوير القطاع الموسيقي في المملكة من خلال دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية، وتشجيع إنتاج وتطوير المحتوى، بالإضافة إلى المهام التنظيمية والتشريعية المتعددة المتعلقة ببناء منظومة القطاع وبيئته الداعمة للحراك الموسيقي المحلي بما يضمن تأهيل المواهب وتمكينها وتوفير برامج تدريبية وتشجيع التمويل والاستثمار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الموسيقى تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي
سبق

أعلنت هيئة الموسيقى تدشين موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية وعنوانه https://music.moc.gov.sa ، ليكون نافذة اتصال بين الهيئة والمجتمع الموسيقي داخل وخارج المملكة من مبدعين ومستثمرين وشركاء.

ويقدم الموقع الإلكتروني لهيئة الموسيقى لمحةً تعريفية عن الهيئة التي تأسست في فبراير 2020م، والأدوار المناطة بها، ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة، إلى جانب التعريف بمبادرات الهيئة في تطوير القطاع الموسيقي وإثرائه، وتمكين العاملين فيه، كما يرصد الموقع أخبار الهيئة، وروزنامة الأنشطة والفعالية التي تعتزم تنفيذها على مدار العام.

وتتولى هيئة الموسيقى تطوير القطاع الموسيقي في المملكة من خلال دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية، وتشجيع إنتاج وتطوير المحتوى، بالإضافة إلى المهام التنظيمية والتشريعية المتعددة المتعلقة ببناء منظومة القطاع وبيئته الداعمة للحراك الموسيقي المحلي بما يضمن تأهيل المواهب وتمكينها وتوفير برامج تدريبية وتشجيع التمويل والاستثمار.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
04:22 PM

هيئة الموسيقى تطلق موقعها الإلكتروني الرسمي

نافذة اتصال مع المبدعين داخل وخارج المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الموسيقى تدشين موقعها الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية وعنوانه https://music.moc.gov.sa ، ليكون نافذة اتصال بين الهيئة والمجتمع الموسيقي داخل وخارج المملكة من مبدعين ومستثمرين وشركاء.

ويقدم الموقع الإلكتروني لهيئة الموسيقى لمحةً تعريفية عن الهيئة التي تأسست في فبراير 2020م، والأدوار المناطة بها، ورؤيتها ورسالتها، بالإضافة إلى الأهداف الاستراتيجية للهيئة، إلى جانب التعريف بمبادرات الهيئة في تطوير القطاع الموسيقي وإثرائه، وتمكين العاملين فيه، كما يرصد الموقع أخبار الهيئة، وروزنامة الأنشطة والفعالية التي تعتزم تنفيذها على مدار العام.

وتتولى هيئة الموسيقى تطوير القطاع الموسيقي في المملكة من خلال دعم الأفراد والمؤسسات والشركات الموسيقية، وتشجيع إنتاج وتطوير المحتوى، بالإضافة إلى المهام التنظيمية والتشريعية المتعددة المتعلقة ببناء منظومة القطاع وبيئته الداعمة للحراك الموسيقي المحلي بما يضمن تأهيل المواهب وتمكينها وتوفير برامج تدريبية وتشجيع التمويل والاستثمار.

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