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"دمى" بلاستكية تستنفر 3 مستشفيات ومراكز صحية بالطائف

في تجربة فرضية مفاجئة.. تعامل معها 9 فرق طبية

استنفرت "دمى" بلاستيكية ثلاثة مستشفيات ومجموعة من المراكز الصحية على طريق الجنوب، حيث أعدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف "فرضية" مفاجئة.

وتمثل سيناريو الخطة في نشر 15 دمية بلاستيكية في مكان اختير على طريق الجنوب، وقامت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ بإبلاغ المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من الموقع بوجود حادث مروري يتطلب الدعم بفرق إسعافية لإنقاذ وإسعاف المصابين.

وهرعت تسع فرق طبية من المستشفيات والمراكز الصحية إلى مكان "الفرضية" إضافة إلى قيادات إدارة الطوارئ، حيث تم فرز الحالات ونقلها بعد إسعافها إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

يذكر أن الفرضيات تأتي ضمن الاستعداد لحج هذا العام وتحسبا لجميع الحالات الطارئة المتوقعة، خاصة وأن الطائف تقع على العديد من الطرقات المحورية المؤدية إلى مكة المكرمة، وقد جهزت الشؤون الصحية ثمانية مراكز صحية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن على امتداد الطرقات المؤدية إلى مكة، حيث تواصل هذه المراكز جهودها لحين إكمال ضيوف الرحمن نسكهم وعودتهم سالمين غانمين، كما تم تجنيد جميع المستشفيات والفرق الطبية الميدانية وفرق التوعية خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"دمى" بلاستكية تستنفر 3 مستشفيات ومراكز صحية بالطائف
سبق

استنفرت "دمى" بلاستيكية ثلاثة مستشفيات ومجموعة من المراكز الصحية على طريق الجنوب، حيث أعدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف "فرضية" مفاجئة.

وتمثل سيناريو الخطة في نشر 15 دمية بلاستيكية في مكان اختير على طريق الجنوب، وقامت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ بإبلاغ المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من الموقع بوجود حادث مروري يتطلب الدعم بفرق إسعافية لإنقاذ وإسعاف المصابين.

وهرعت تسع فرق طبية من المستشفيات والمراكز الصحية إلى مكان "الفرضية" إضافة إلى قيادات إدارة الطوارئ، حيث تم فرز الحالات ونقلها بعد إسعافها إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

يذكر أن الفرضيات تأتي ضمن الاستعداد لحج هذا العام وتحسبا لجميع الحالات الطارئة المتوقعة، خاصة وأن الطائف تقع على العديد من الطرقات المحورية المؤدية إلى مكة المكرمة، وقد جهزت الشؤون الصحية ثمانية مراكز صحية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن على امتداد الطرقات المؤدية إلى مكة، حيث تواصل هذه المراكز جهودها لحين إكمال ضيوف الرحمن نسكهم وعودتهم سالمين غانمين، كما تم تجنيد جميع المستشفيات والفرق الطبية الميدانية وفرق التوعية خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
03:51 PM

"دمى" بلاستكية تستنفر 3 مستشفيات ومراكز صحية بالطائف

في تجربة فرضية مفاجئة.. تعامل معها 9 فرق طبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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استنفرت "دمى" بلاستيكية ثلاثة مستشفيات ومجموعة من المراكز الصحية على طريق الجنوب، حيث أعدت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف "فرضية" مفاجئة.

وتمثل سيناريو الخطة في نشر 15 دمية بلاستيكية في مكان اختير على طريق الجنوب، وقامت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ بإبلاغ المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من الموقع بوجود حادث مروري يتطلب الدعم بفرق إسعافية لإنقاذ وإسعاف المصابين.

وهرعت تسع فرق طبية من المستشفيات والمراكز الصحية إلى مكان "الفرضية" إضافة إلى قيادات إدارة الطوارئ، حيث تم فرز الحالات ونقلها بعد إسعافها إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

يذكر أن الفرضيات تأتي ضمن الاستعداد لحج هذا العام وتحسبا لجميع الحالات الطارئة المتوقعة، خاصة وأن الطائف تقع على العديد من الطرقات المحورية المؤدية إلى مكة المكرمة، وقد جهزت الشؤون الصحية ثمانية مراكز صحية تعمل على مدار الساعة لخدمة ضيوف الرحمن على امتداد الطرقات المؤدية إلى مكة، حيث تواصل هذه المراكز جهودها لحين إكمال ضيوف الرحمن نسكهم وعودتهم سالمين غانمين، كما تم تجنيد جميع المستشفيات والفرق الطبية الميدانية وفرق التوعية خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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