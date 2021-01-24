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"الصحة": تسجيل 4838 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 6296 خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 4 دول.. 296 وفاة جديدة بالبرازيل و98 بالمكسيك و38 بمصر و25 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 135080 إصابة و296 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع اجتياح سلالة أوميكرون للبلاد.

وطِبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد سجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة؛ فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623097.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20872 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و667829.

وقالت الوزارة إنه تم أيضًا تسجيل 98 وفاة بسبب الفيروس؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 303183.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7159 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفًا و413؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 410098 من ضمنهم 343971 حالة تم شفاؤها، و22368 حالة وفاة.

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ضحايا كورونا في 4 دول.. 296 وفاة جديدة بالبرازيل و98 بالمكسيك و38 بمصر و25 بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 135080 إصابة و296 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع اجتياح سلالة أوميكرون للبلاد.

وطِبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد سجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة؛ فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623097.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20872 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و667829.

وقالت الوزارة إنه تم أيضًا تسجيل 98 وفاة بسبب الفيروس؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 303183.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7159 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفًا و413؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 410098 من ضمنهم 343971 حالة تم شفاؤها، و22368 حالة وفاة.

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
08:20 AM

ضحايا كورونا في 4 دول.. 296 وفاة جديدة بالبرازيل و98 بالمكسيك و38 بمصر و25 بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الأحد، تسجيل 135080 إصابة و296 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع اجتياح سلالة أوميكرون للبلاد.

وطِبقًا لبيانات الوزارة؛ فقد سجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة؛ فيما وصل العدد الرسمي المسجل للوفيات إلى 623097.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 20872 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أربعة ملايين و667829.

وقالت الوزارة إنه تم أيضًا تسجيل 98 وفاة بسبب الفيروس؛ ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 303183.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 7159 إصابة محلية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفًا و413؛ وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت البلاد 25 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 1603 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 38 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغت 410098 من ضمنهم 343971 حالة تم شفاؤها، و22368 حالة وفاة.

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