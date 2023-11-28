"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتستمر حتى 7 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية -بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.