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أمريكا تعلن موعد حسم مفاوضات "سد النهضة".. اتفاق "شامل ومستدام"

المادة الـ10 من إعلان المبادئ لعام 2015 جاهزة في حال تعثر المفاوضات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا يوم الأربعاء، على العمل من أجل التوصل لاتفاق "شامل ومستدام" بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير2020.

وفي بيان مشترك صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يوميْ 9 ديسمبر و13 يناير؛ لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

وبحسب "رويترز"؛ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020؛ فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط؛ وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًّا في الآونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر الماضي، القيامَ بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.

كما نفت إسرائيل صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها"، ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب؛ فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

أمريكا سد النهضة

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تعلن موعد حسم مفاوضات "سد النهضة".. اتفاق "شامل ومستدام"
سبق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا يوم الأربعاء، على العمل من أجل التوصل لاتفاق "شامل ومستدام" بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير2020.

وفي بيان مشترك صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يوميْ 9 ديسمبر و13 يناير؛ لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

وبحسب "رويترز"؛ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020؛ فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط؛ وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًّا في الآونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر الماضي، القيامَ بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.

كما نفت إسرائيل صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها"، ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب؛ فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:04 AM

أمريكا تعلن موعد حسم مفاوضات "سد النهضة".. اتفاق "شامل ومستدام"

المادة الـ10 من إعلان المبادئ لعام 2015 جاهزة في حال تعثر المفاوضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقوا يوم الأربعاء، على العمل من أجل التوصل لاتفاق "شامل ومستدام" بشأن ملء وتشغيل مشروع سد النهضة في إثيوبيا بحلول 15 يناير2020.

وفي بيان مشترك صدر بعد أن استضاف وزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات في مسعى لحل الخلافات بشأن سد النهضة الكبير في إثيوبيا، قال الوزراء إنهم سيحضرون اجتماعات أخرى في واشنطن يوميْ 9 ديسمبر و13 يناير؛ لتقييم مدى التقدم الذي حققوه في مفاوضاتهم.

وبحسب "رويترز"؛ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020؛ فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

ومؤخرًا أعلنت إثيوبيا ومصر قبولهما المشاركة في مفاوضات بشأن سد "النهضة" تستضيفها واشنطن، في أعقاب إعلان القاهرة أن المباحثات وصلت إلى "طريق مسدود"، يحتاج لوسيط؛ وهو ما رفضته أديس أبابا في البداية.

واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًّا في الآونة الأخيرة، كانت أبرز مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر الماضي، القيامَ بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.

كما نفت إسرائيل صحة ما يتردد عن تقديمها مساعدات عسكرية دفاعية لأديس أبابا لحماية السد، عقب تلويح رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" باستخدام الخيار العسكري لحماية السد، قبل أن يعلن أن تصريحاته "اجتزئت من سياقها"، ويؤكد التزام بلاده بمسار المفاوضات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب؛ فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا. وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

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