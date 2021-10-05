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ببرامج متنوعة… "وقار" تشارك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن

تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار" وبهدف التأكيد على الحاجة إلى تمكينهم

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعدة أنشطة وفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الاعمار"، بهدف التأكيد على الحاجة إلى تمكين كبار السن من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه.

من جانبه قال المدير التنفيذي للجمعية "حسن العرجاني": كبار السن يشكلون مصدرًا للمعرفة والخبرة والمساهمات الغنية اللازمة لتقدمنا الجماعي، وعندما يتمكن كبار السن من الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة وتعلمها واستخدامها، فسيكونون مجهزين بشكل أفضل، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، بالوصول إلى وطن رقمي طموح واقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع رقمي حيوي.

وأضاف: أعدت "وقار" برنامجاً بهذه المناسبة، اشتمل على تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق مستهدفات المبادرة في توعية كبار السن بأهمية التقنية في حياتهم وتعزيز الصورة الإيجابية التي تظهر قدرتهم على استخدام التقنية، إلى جانب تشجيع أفراد الأسرة والأصدقاء على مساعدة وتدريب كبار السن على حماية بياناتهم والتعامل مع التقنية من خلال اختيار التطبيقات المناسبة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التقنية التي تواجه كبار السن.

وتابع "العرجاني": تضمن البرنامج ورشة عمل لكبار السن في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعنوان (استخدامات التقنية في حياتك) قدمها المهندس "ناهض الحربي"؛ هدفت إلى تشجيع كبار السن على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها؛ بغضّ النظر عن أعمارهم أو خبراتهم، ومساعدتهم على التعلم البسيط والمباشر في مختلف المجالات. كما اشتمل أيضًا على ركن تعريفي تَضمّن التعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى التعريف بأهم التطبيقات التي تخدم كبار السن وبعض التوزيعات والهدايا على زوار المستشفى وكبار السن المنومين.

وواصل: كما نظمت "وقار" برنامجًا ترفيهيًا بالتعاون مع فريق "رُمح قوام" بدار المسنات بالدمام تحت عنوان "لأنكم غاليين"، هدفت لتعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة الغالية التي ساهمت في فترة من عمرها برسم مستقبلها، فضلًا عن العمل على تربية جيل وبناء أسر، بالإضافة لإحياء دورهم الفعال وما تركوه من بصمات عبر حياتهم، حيث قام الفريق بتقديم مسابقات وأنشطة وتم توزيع هدايا تناسب احتياجاتهم.

واشار إلى أن الجمعية أقامت بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري محاضرة بعنوان "التعامل الإيجابي مع كبار السن" قدمها المستشار "صالح التيسان"، وهدفت إلى أهمية توقير كبار السن والتعريف باحتياجات كبار السن وتقديم صور إيجابية في طرق التعامل معهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ببرامج متنوعة… "وقار" تشارك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن
سبق

شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعدة أنشطة وفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الاعمار"، بهدف التأكيد على الحاجة إلى تمكين كبار السن من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه.

من جانبه قال المدير التنفيذي للجمعية "حسن العرجاني": كبار السن يشكلون مصدرًا للمعرفة والخبرة والمساهمات الغنية اللازمة لتقدمنا الجماعي، وعندما يتمكن كبار السن من الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة وتعلمها واستخدامها، فسيكونون مجهزين بشكل أفضل، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، بالوصول إلى وطن رقمي طموح واقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع رقمي حيوي.

وأضاف: أعدت "وقار" برنامجاً بهذه المناسبة، اشتمل على تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق مستهدفات المبادرة في توعية كبار السن بأهمية التقنية في حياتهم وتعزيز الصورة الإيجابية التي تظهر قدرتهم على استخدام التقنية، إلى جانب تشجيع أفراد الأسرة والأصدقاء على مساعدة وتدريب كبار السن على حماية بياناتهم والتعامل مع التقنية من خلال اختيار التطبيقات المناسبة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التقنية التي تواجه كبار السن.

وتابع "العرجاني": تضمن البرنامج ورشة عمل لكبار السن في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعنوان (استخدامات التقنية في حياتك) قدمها المهندس "ناهض الحربي"؛ هدفت إلى تشجيع كبار السن على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها؛ بغضّ النظر عن أعمارهم أو خبراتهم، ومساعدتهم على التعلم البسيط والمباشر في مختلف المجالات. كما اشتمل أيضًا على ركن تعريفي تَضمّن التعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى التعريف بأهم التطبيقات التي تخدم كبار السن وبعض التوزيعات والهدايا على زوار المستشفى وكبار السن المنومين.

وواصل: كما نظمت "وقار" برنامجًا ترفيهيًا بالتعاون مع فريق "رُمح قوام" بدار المسنات بالدمام تحت عنوان "لأنكم غاليين"، هدفت لتعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة الغالية التي ساهمت في فترة من عمرها برسم مستقبلها، فضلًا عن العمل على تربية جيل وبناء أسر، بالإضافة لإحياء دورهم الفعال وما تركوه من بصمات عبر حياتهم، حيث قام الفريق بتقديم مسابقات وأنشطة وتم توزيع هدايا تناسب احتياجاتهم.

واشار إلى أن الجمعية أقامت بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري محاضرة بعنوان "التعامل الإيجابي مع كبار السن" قدمها المستشار "صالح التيسان"، وهدفت إلى أهمية توقير كبار السن والتعريف باحتياجات كبار السن وتقديم صور إيجابية في طرق التعامل معهم.

05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
04:31 PM

ببرامج متنوعة… "وقار" تشارك الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن

تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الأعمار" وبهدف التأكيد على الحاجة إلى تمكينهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شاركت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" بعدة أنشطة وفعاليات تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن، والذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

وجاء الاحتفال هذا العام تحت شعار "المساواة الرقمية لجميع الاعمار"، بهدف التأكيد على الحاجة إلى تمكين كبار السن من الوصول إلى العالم الرقمي والمشاركة الهادفة فيه.

من جانبه قال المدير التنفيذي للجمعية "حسن العرجاني": كبار السن يشكلون مصدرًا للمعرفة والخبرة والمساهمات الغنية اللازمة لتقدمنا الجماعي، وعندما يتمكن كبار السن من الوصول إلى التكنولوجيا الجديدة وتعلمها واستخدامها، فسيكونون مجهزين بشكل أفضل، تماشيًا مع الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030 الطموحة، بالوصول إلى وطن رقمي طموح واقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع رقمي حيوي.

وأضاف: أعدت "وقار" برنامجاً بهذه المناسبة، اشتمل على تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تحقق مستهدفات المبادرة في توعية كبار السن بأهمية التقنية في حياتهم وتعزيز الصورة الإيجابية التي تظهر قدرتهم على استخدام التقنية، إلى جانب تشجيع أفراد الأسرة والأصدقاء على مساعدة وتدريب كبار السن على حماية بياناتهم والتعامل مع التقنية من خلال اختيار التطبيقات المناسبة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التقنية التي تواجه كبار السن.

وتابع "العرجاني": تضمن البرنامج ورشة عمل لكبار السن في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بعنوان (استخدامات التقنية في حياتك) قدمها المهندس "ناهض الحربي"؛ هدفت إلى تشجيع كبار السن على استخدام التقنية والاستفادة من تسهيلاتها؛ بغضّ النظر عن أعمارهم أو خبراتهم، ومساعدتهم على التعلم البسيط والمباشر في مختلف المجالات. كما اشتمل أيضًا على ركن تعريفي تَضمّن التعريف بالجمعية ودورها الريادي في مساندة كبار السن، بالإضافة إلى التعريف بأهم التطبيقات التي تخدم كبار السن وبعض التوزيعات والهدايا على زوار المستشفى وكبار السن المنومين.

وواصل: كما نظمت "وقار" برنامجًا ترفيهيًا بالتعاون مع فريق "رُمح قوام" بدار المسنات بالدمام تحت عنوان "لأنكم غاليين"، هدفت لتعزيز أجواء التواصل مع هذه الفئة الغالية التي ساهمت في فترة من عمرها برسم مستقبلها، فضلًا عن العمل على تربية جيل وبناء أسر، بالإضافة لإحياء دورهم الفعال وما تركوه من بصمات عبر حياتهم، حيث قام الفريق بتقديم مسابقات وأنشطة وتم توزيع هدايا تناسب احتياجاتهم.

واشار إلى أن الجمعية أقامت بالتعاون مع برنامج الأمان الأسري محاضرة بعنوان "التعامل الإيجابي مع كبار السن" قدمها المستشار "صالح التيسان"، وهدفت إلى أهمية توقير كبار السن والتعريف باحتياجات كبار السن وتقديم صور إيجابية في طرق التعامل معهم.

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