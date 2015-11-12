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تعرف على أول طابع سعودي أمر بطباعته الملك عبدالعزيز قبل ٩٣ عامًا

تدشين معرض لهواة جمع الطوابع في الرياض

دشنت الجمعية السعودية لهواة جمع الطوابع، معرضًا في مدارس التربية بحي الروابي بمدينة الرياض، يستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 10 هواة، يتم عرض عدد من الطوابع القديمة والتاريخية من عدد من دول العالم.

المعرض يكشف عن حقبة مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم دراسات مهمة؛ منها دراسة على أول طابع سعودي أمر بطباعته جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وصدر عام ١٩٢٦ قبل توحيد المملكة العربية السعودية؛ وكذلك دراسة أخرى عن التاريخ البريدي السعودي من عام ١٩٣٤ حتى ١٩٧٦م، وعروض أخرى متنوعة.

وأكد مدير الجمعية السعودية لهواة الطوابع بالرياض مبارك القحطاني، أن الجمعية تعمل جاهدة على نشر هواة جمع الطوابع، وتوضيح أهميتها بين الأجيال، ومن هذا المنطلق يتم الإعلان عن إقامة معارض الطوابع ودعوة أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع للمشاركة بعروضهم. وأضاف: "تختلف العروض ما بين تقليدية وتاريخية وموضوعية، والمنصة الواحدة"، معتبرًا مثل هذه المعارض ذات أهمية كبرى للأعضاء؛ لإعطائهم الضوء الأخضر بالمشاركات الآسيوية والدولية.

ونوه إلى أن إقامة هذه المعارض في المدارس والأماكن العامة؛ تسهل على الجميع الوصول إليها، والتعرف على محتوى تلك المعارض ذات البعد التاريخي والتقليدي المهمة لهواة جمع الطوابع والأفراد؛ حيث يعتبر الطابع البريدي مرآة لكل بلد، يوضح من خلاله ثقافة وحضارة وتطور كل بلد، والطوابع تسجل تاريخ كل بلد بحفظ تاريخها.

أول طابع سعودي الجمعية السعودية لهواة جمع الطوابع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على أول طابع سعودي أمر بطباعته الملك عبدالعزيز قبل ٩٣ عامًا
سبق

دشنت الجمعية السعودية لهواة جمع الطوابع، معرضًا في مدارس التربية بحي الروابي بمدينة الرياض، يستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 10 هواة، يتم عرض عدد من الطوابع القديمة والتاريخية من عدد من دول العالم.

المعرض يكشف عن حقبة مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم دراسات مهمة؛ منها دراسة على أول طابع سعودي أمر بطباعته جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وصدر عام ١٩٢٦ قبل توحيد المملكة العربية السعودية؛ وكذلك دراسة أخرى عن التاريخ البريدي السعودي من عام ١٩٣٤ حتى ١٩٧٦م، وعروض أخرى متنوعة.

وأكد مدير الجمعية السعودية لهواة الطوابع بالرياض مبارك القحطاني، أن الجمعية تعمل جاهدة على نشر هواة جمع الطوابع، وتوضيح أهميتها بين الأجيال، ومن هذا المنطلق يتم الإعلان عن إقامة معارض الطوابع ودعوة أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع للمشاركة بعروضهم. وأضاف: "تختلف العروض ما بين تقليدية وتاريخية وموضوعية، والمنصة الواحدة"، معتبرًا مثل هذه المعارض ذات أهمية كبرى للأعضاء؛ لإعطائهم الضوء الأخضر بالمشاركات الآسيوية والدولية.

ونوه إلى أن إقامة هذه المعارض في المدارس والأماكن العامة؛ تسهل على الجميع الوصول إليها، والتعرف على محتوى تلك المعارض ذات البعد التاريخي والتقليدي المهمة لهواة جمع الطوابع والأفراد؛ حيث يعتبر الطابع البريدي مرآة لكل بلد، يوضح من خلاله ثقافة وحضارة وتطور كل بلد، والطوابع تسجل تاريخ كل بلد بحفظ تاريخها.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
06:28 PM

تعرف على أول طابع سعودي أمر بطباعته الملك عبدالعزيز قبل ٩٣ عامًا

تدشين معرض لهواة جمع الطوابع في الرياض

A A A
حامد العلي - الرياض
11
1,766

دشنت الجمعية السعودية لهواة جمع الطوابع، معرضًا في مدارس التربية بحي الروابي بمدينة الرياض، يستمر حتى الخميس المقبل، بمشاركة 10 هواة، يتم عرض عدد من الطوابع القديمة والتاريخية من عدد من دول العالم.

المعرض يكشف عن حقبة مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم دراسات مهمة؛ منها دراسة على أول طابع سعودي أمر بطباعته جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- وصدر عام ١٩٢٦ قبل توحيد المملكة العربية السعودية؛ وكذلك دراسة أخرى عن التاريخ البريدي السعودي من عام ١٩٣٤ حتى ١٩٧٦م، وعروض أخرى متنوعة.

وأكد مدير الجمعية السعودية لهواة الطوابع بالرياض مبارك القحطاني، أن الجمعية تعمل جاهدة على نشر هواة جمع الطوابع، وتوضيح أهميتها بين الأجيال، ومن هذا المنطلق يتم الإعلان عن إقامة معارض الطوابع ودعوة أعضاء الجمعية السعودية لهواة الطوابع للمشاركة بعروضهم. وأضاف: "تختلف العروض ما بين تقليدية وتاريخية وموضوعية، والمنصة الواحدة"، معتبرًا مثل هذه المعارض ذات أهمية كبرى للأعضاء؛ لإعطائهم الضوء الأخضر بالمشاركات الآسيوية والدولية.

ونوه إلى أن إقامة هذه المعارض في المدارس والأماكن العامة؛ تسهل على الجميع الوصول إليها، والتعرف على محتوى تلك المعارض ذات البعد التاريخي والتقليدي المهمة لهواة جمع الطوابع والأفراد؛ حيث يعتبر الطابع البريدي مرآة لكل بلد، يوضح من خلاله ثقافة وحضارة وتطور كل بلد، والطوابع تسجل تاريخ كل بلد بحفظ تاريخها.

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