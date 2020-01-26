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"البيئة" تطلق 12 خدمة إلكترونية لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية

دعت المستفيدين لاستخدام هذه الخدمات بالدخول على منصة أنعام

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة "أنعام بلس" التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثًا، ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصّة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد؛ مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.

ودعت الوزارة المستفيدين لاستخدام هذه الخدمات بالدخول على منصة أنعام بلس من خلال الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دشنت في وقت سابق، منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، التي تُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، وتنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر. وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة أنعام بلس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطلق 12 خدمة إلكترونية لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة "أنعام بلس" التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثًا، ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصّة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد؛ مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.

ودعت الوزارة المستفيدين لاستخدام هذه الخدمات بالدخول على منصة أنعام بلس من خلال الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دشنت في وقت سابق، منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، التي تُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، وتنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر. وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
05:56 PM

"البيئة" تطلق 12 خدمة إلكترونية لتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية

دعت المستفيدين لاستخدام هذه الخدمات بالدخول على منصة أنعام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة 12 خدمة جديدة في منصة "أنعام بلس" التي تم بناؤها داخل الوزارة حديثًا، ضمن استراتيجيتها الرامية للتحول الرقمي في كافة أعمالها، ولتسريع خدمات مستفيدي الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات الجديدة بالمنصّة تتيح للمستفيدين أذونات الاستيراد؛ مثل استيراد المنتجات الحيوانية والمخلفات الحيوانية لأغراض علمية وبحثية، وكذلك استيراد الصقور والحباري، والنحل وملكات النحل، والأجهزة البيطرية، بالإضافة إلى استيراد المشخصات والمستحضرات البيطرية، واستيراد الخيول والسائل المنوي لها، واستيراد أدوات للاستخدام الحيواني.

ودعت الوزارة المستفيدين لاستخدام هذه الخدمات بالدخول على منصة أنعام بلس من خلال الرابط: https://anaam.mewa.gov.sa/anaam/LoginUser/Login للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد دشنت في وقت سابق، منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، التي تُعنى باستقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، والخدمات البيطرية العامة، وفسح طلبات الاستيراد، وتنظيم ومتابعة العمل الداخلي للعيادات والمختبرات البيطرية والمحاجر. وتحتوي المنصة على 35 خدمة إلكترونية مقسمة إلى خدمات تقديم ومتابعة الطلبات للمستفيدين، وخدمات أعمال العيادات، والمختبرات، والمحاجر، وفرق الحج الموسمية.

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