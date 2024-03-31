"مؤشر العمرة الأسبوعي" ..5.2 ملايين تأشيرة وهذه الجنسيات الأكثر قدوماً

وصول أكثر من 4.7 مليون معتمر و"مكة والمدينة" تتصدران "القائمة الداخلية"

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5,276,913 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 21 رجب لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 4,798,057 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 488,120 معتمرًا، منهم 337,614 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 150,506 معتمرين في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4,309,937 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

ويقيش مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرةحيث بلغ عددهم 10,400موظف، منهم 8,622 من الذكور، و1,778 من الإناث.

وتوزع وصول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4,282,413 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 464,238 معتمرًا، وسجل وصول 51,406 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 1,129,965، تليها إندونيسيا 760,245، بعدها الهند 472,103، ثم مصر 280,057، وماليزيا خامسًا 233,376 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: اليمن 232,984، تركيا 225,670، الجزائر 208,250، العراق 144,995، الأردن .134,359





ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.