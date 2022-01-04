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مناورة تكتيكية تجهز الشباب للقاء أبها

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره أبها، السبت المقبل على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وفرض مدرب الأبيض ، البرازيلي "شاموسكا"، اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية استغرقت أكثر من ساعتين.

وتركزت بداية التدريبات على تمارين اللياقة، وتقوية العضلات بإشراف مدرب اللياقة، أجرى اللاعبون بعدها تدريبات فنية في منتصف الملعب، اختتمها "شاموسكا " بمناورة تكتيكية طبق من خلالها اللاعبون العديد من الجمل الفنية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مناورة تكتيكية تجهز الشباب للقاء أبها
سبق

يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره أبها، السبت المقبل على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وفرض مدرب الأبيض ، البرازيلي "شاموسكا"، اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية استغرقت أكثر من ساعتين.

وتركزت بداية التدريبات على تمارين اللياقة، وتقوية العضلات بإشراف مدرب اللياقة، أجرى اللاعبون بعدها تدريبات فنية في منتصف الملعب، اختتمها "شاموسكا " بمناورة تكتيكية طبق من خلالها اللاعبون العديد من الجمل الفنية.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:27 PM

مناورة تكتيكية تجهز الشباب للقاء أبها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة نظيره أبها، السبت المقبل على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في الجولة 16 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

وفرض مدرب الأبيض ، البرازيلي "شاموسكا"، اليوم الثلاثاء، حصة تدريبية استغرقت أكثر من ساعتين.

وتركزت بداية التدريبات على تمارين اللياقة، وتقوية العضلات بإشراف مدرب اللياقة، أجرى اللاعبون بعدها تدريبات فنية في منتصف الملعب، اختتمها "شاموسكا " بمناورة تكتيكية طبق من خلالها اللاعبون العديد من الجمل الفنية.

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