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"برنت" عند 81.85 دولار.. العقود الآجلة للنفط تواصل الصعود

عقب انخفاضها صباح اليوم من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر

واصلت أسعار العقود الآجلة صعودها حيث سجل خام برنت ارتفاع بنسبة 1.05% ليصل إلى 81.85 دولار للبرميل فيما ارتفع الخام الأمريكي إلى 78.85 دولار.

وفي وقت سابق اليوم الخميس تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع قرار أوبك+ بالتمسك بخطة زيادة الإنتاج، وقفزة في مخزونات الوقود الأميركية وسط تراجع للطلب.

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"برنت" عند 81.85 دولار.. العقود الآجلة للنفط تواصل الصعود
سبق

واصلت أسعار العقود الآجلة صعودها حيث سجل خام برنت ارتفاع بنسبة 1.05% ليصل إلى 81.85 دولار للبرميل فيما ارتفع الخام الأمريكي إلى 78.85 دولار.

وفي وقت سابق اليوم الخميس تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع قرار أوبك+ بالتمسك بخطة زيادة الإنتاج، وقفزة في مخزونات الوقود الأميركية وسط تراجع للطلب.

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
02:10 PM

"برنت" عند 81.85 دولار.. العقود الآجلة للنفط تواصل الصعود

عقب انخفاضها صباح اليوم من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت أسعار العقود الآجلة صعودها حيث سجل خام برنت ارتفاع بنسبة 1.05% ليصل إلى 81.85 دولار للبرميل فيما ارتفع الخام الأمريكي إلى 78.85 دولار.

وفي وقت سابق اليوم الخميس تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر مع قرار أوبك+ بالتمسك بخطة زيادة الإنتاج، وقفزة في مخزونات الوقود الأميركية وسط تراجع للطلب.

واتفقت أوبك+، المجموعة التي تضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الثلاثاء على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا أخرى في فبراير، وهو ما تفعله كل شهر منذ أغسطس.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين بأكثر من عشرة ملايين برميل، في أكبر زيادة أسبوعية منذ أبريل 2020، وذلك مع استقرار إنتاج مصافي التكرير وتراجع في الطلب على الوقود.

وأظهر محضر اجتماع الفدرالي الأميركي أن صانعي السياسة بالبنك المركزي ربما يضطرون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من توقعات الأسواق، وهو ما أدى لضغوط إضافية على أسعار النفط.

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