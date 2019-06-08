"الثقفي" يعتمد أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة البيئية

تمهيدًا لتكريمهم خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

اعتمد الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل الثقفي، أسماء الفائزين بمسابقة الهيئة للطلاب والطالبات بالتعاون مع وزارة التعليم في دورتها الثانية، ضمن برنامج شركاء من أجل جودة الحياة 2019 ، وذلك في إطار التعاون لنشر التوعية البيئية بين كافة أفراد المجتمع.

ومن المقرر تكريم الفائزين خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة؛ وهو أكبر حدث سنوي للأمم المتحدة من أجل العمل البيئي الإيجابي، يشجع على إذكاء الوعي والالتزام العالميين بحماية كوكبنا تحت شعار "دحر تلوث الهواء"، بهدف استكشاف الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، وتحسين جودة الهواء في المدن والمناطق في جميع أنحاء العالم.

وتضمنت مسابقة الهيئة "خمس فئات" ترسخ مبدأ حماية البيئة، وهي "فئة التصوير الفوتوغرافي، والتصميم الإلكتروني، وفئة الفيلم البيئي، وأفضل مبتكر بيئي وأفضل ناٍ بيئي".

وحظيت كل فئة من هذه الفئات بخمسة مراكز للطلاب والطالبات، وذلك بهدف تنمية الفكر البيئي لديهم وابتكار أفكار بين الطلاب من خلال تقديم مشاركاتهم في مختلف الفئات المعلن عنها.