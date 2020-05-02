السنغال تتجاوز عتبة الـ1000 إصابة بفيروس كورونا

سجلت 91 إصابة جديدة من أصل 901 خضعوا للفحص

تجاوزت السنغال عتبة ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الجمعة، حيث بلغ عدد المصابين فيها- وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة السنغالية- 1024 مصاباً.

وتفصيلاً، أوضح بيان وزارة الصحة أنه تم تسجيل 91 إصابة جديدة من أصل 901 خضعوا لفحوص طبية، للتأكد من مدى سلامتهم من الإصابة بجائحة كوفيد 19.



وارتفعت حالات الشفاء من كورونا في البلاد إلى 356 بعد تسجيل 22 حالة شفاء جديدة، فيما استقر عدد الوَفَيَات عند 9 حالات.

وسجلت السنغال خلال الأيام الثلاثة الماضية نحو 190 حالة إصابة بالفيروس المستجد، وسط تشديد التدابير الاحترازية، من خلال فرض وضع الكمامات والدعوات لتوخي الحذر.