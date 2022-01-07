شاهد.. زيارة رسمية للتقييم الأولي لاعتماد الزلفي عالمياً مدينة صحية

نفذها برنامج المدن الصحية والتقى المحافظ وتفقد مرافق طبية منوعة

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق برنامج المدن الصحية لإجراء التقييم الأولي لاعتماد محافظة الزلفي مدينة صحية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ حيث ترأس فريق التقييم الدكتور محمد خاشجقي المشرف العام على برنامج المدن الصحية يرافقه سارة الخريف مساعد المشرف العام على البرنامج وعدد من القيادات في برنامج المدن الصحية وصحة منطقة الرياض.

ورحب محافظ الزلفي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية بالوفد ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهادفة أن تكون محافظة الزلفي ضمن محافظات المملكة المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله.

عقد بعد ذلك اجتماعاً في قاعة الاجتماعات بالمحافظة مع الوفد الزائر بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده ومساعدته بدرية الفرهود وعدد من أعضاء البرنامج؛ حيث برزت موضوعات التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمعية كأهم محاور نقاشات المجتمعين إضافة إلى أهمية تنظيم وتهيئة المجتمع للصحة والتنمية.

وبرفقة وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، زار الوفد الجمعية الصحية التطوعية بمقرها المؤقت؛ حيث استمع لشرح وافٍ عن آلية عملها وأبرز أدوراها ونشاطاتها من المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الطريقي، كما زار الوفد مقر جمعية مشاة الزلفي مستمعاً لشرح وافٍ عنها من رئيس مجلس الإدارة عبدالله القشعمي وشملت الزيارة جولة على مضامير المشي في حي اليمامة، تلا ذلك زيارة نادي الزلفي الرياض وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس الادارة أحمد المعيجل ونائبه بندر البداح.

وزار الوفد إدارة التعليم؛ حيث عقد اجتماعاً بحضور مدير الإدارة محمد الطريقي وعدد من قيادتها وتركزت النقاشات حول التعليم ومحو الأمية تخلل ذلك زيارة ميدانية لمدرسة ثانوية الرياض، بعد ذلك زار الوفد بلدية المحافظة وعقد اجتماعاً بحضور رئيسها مطلق بن ناصر الحثلان نوقشت خلاله معايير سلامة الأغذية وتلوث الهواء والمياه والصرف الصحي، كما زار الوفد إدارة الدفاع المدني لمناقشة معايير مواجهة حالات الطوارئ والخطط بشأن ذلك بمشاركة مدير الادراة العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج، واختتم الوفد جولاته التفقدية لمستشفى الزلفي العام باستعراض برامج وخطط التنمية الصحية، وزيارة المطلين الشرقي والغربي.