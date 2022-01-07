النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3575 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 817 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. زيارة رسمية للتقييم الأولي لاعتماد الزلفي عالمياً مدينة صحية

نفذها برنامج المدن الصحية والتقى المحافظ وتفقد مرافق طبية منوعة

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق برنامج المدن الصحية لإجراء التقييم الأولي لاعتماد محافظة الزلفي مدينة صحية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ حيث ترأس فريق التقييم الدكتور محمد خاشجقي المشرف العام على برنامج المدن الصحية يرافقه سارة الخريف مساعد المشرف العام على البرنامج وعدد من القيادات في برنامج المدن الصحية وصحة منطقة الرياض.

ورحب محافظ الزلفي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية بالوفد ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهادفة أن تكون محافظة الزلفي ضمن محافظات المملكة المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله.

عقد بعد ذلك اجتماعاً في قاعة الاجتماعات بالمحافظة مع الوفد الزائر بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده ومساعدته بدرية الفرهود وعدد من أعضاء البرنامج؛ حيث برزت موضوعات التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمعية كأهم محاور نقاشات المجتمعين إضافة إلى أهمية تنظيم وتهيئة المجتمع للصحة والتنمية.

وبرفقة وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، زار الوفد الجمعية الصحية التطوعية بمقرها المؤقت؛ حيث استمع لشرح وافٍ عن آلية عملها وأبرز أدوراها ونشاطاتها من المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الطريقي، كما زار الوفد مقر جمعية مشاة الزلفي مستمعاً لشرح وافٍ عنها من رئيس مجلس الإدارة عبدالله القشعمي وشملت الزيارة جولة على مضامير المشي في حي اليمامة، تلا ذلك زيارة نادي الزلفي الرياض وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس الادارة أحمد المعيجل ونائبه بندر البداح.

وزار الوفد إدارة التعليم؛ حيث عقد اجتماعاً بحضور مدير الإدارة محمد الطريقي وعدد من قيادتها وتركزت النقاشات حول التعليم ومحو الأمية تخلل ذلك زيارة ميدانية لمدرسة ثانوية الرياض، بعد ذلك زار الوفد بلدية المحافظة وعقد اجتماعاً بحضور رئيسها مطلق بن ناصر الحثلان نوقشت خلاله معايير سلامة الأغذية وتلوث الهواء والمياه والصرف الصحي، كما زار الوفد إدارة الدفاع المدني لمناقشة معايير مواجهة حالات الطوارئ والخطط بشأن ذلك بمشاركة مدير الادراة العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج، واختتم الوفد جولاته التفقدية لمستشفى الزلفي العام باستعراض برامج وخطط التنمية الصحية، وزيارة المطلين الشرقي والغربي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. زيارة رسمية للتقييم الأولي لاعتماد الزلفي عالمياً مدينة صحية
سبق

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق برنامج المدن الصحية لإجراء التقييم الأولي لاعتماد محافظة الزلفي مدينة صحية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ حيث ترأس فريق التقييم الدكتور محمد خاشجقي المشرف العام على برنامج المدن الصحية يرافقه سارة الخريف مساعد المشرف العام على البرنامج وعدد من القيادات في برنامج المدن الصحية وصحة منطقة الرياض.

ورحب محافظ الزلفي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية بالوفد ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهادفة أن تكون محافظة الزلفي ضمن محافظات المملكة المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله.

عقد بعد ذلك اجتماعاً في قاعة الاجتماعات بالمحافظة مع الوفد الزائر بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده ومساعدته بدرية الفرهود وعدد من أعضاء البرنامج؛ حيث برزت موضوعات التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمعية كأهم محاور نقاشات المجتمعين إضافة إلى أهمية تنظيم وتهيئة المجتمع للصحة والتنمية.

وبرفقة وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، زار الوفد الجمعية الصحية التطوعية بمقرها المؤقت؛ حيث استمع لشرح وافٍ عن آلية عملها وأبرز أدوراها ونشاطاتها من المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الطريقي، كما زار الوفد مقر جمعية مشاة الزلفي مستمعاً لشرح وافٍ عنها من رئيس مجلس الإدارة عبدالله القشعمي وشملت الزيارة جولة على مضامير المشي في حي اليمامة، تلا ذلك زيارة نادي الزلفي الرياض وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس الادارة أحمد المعيجل ونائبه بندر البداح.

وزار الوفد إدارة التعليم؛ حيث عقد اجتماعاً بحضور مدير الإدارة محمد الطريقي وعدد من قيادتها وتركزت النقاشات حول التعليم ومحو الأمية تخلل ذلك زيارة ميدانية لمدرسة ثانوية الرياض، بعد ذلك زار الوفد بلدية المحافظة وعقد اجتماعاً بحضور رئيسها مطلق بن ناصر الحثلان نوقشت خلاله معايير سلامة الأغذية وتلوث الهواء والمياه والصرف الصحي، كما زار الوفد إدارة الدفاع المدني لمناقشة معايير مواجهة حالات الطوارئ والخطط بشأن ذلك بمشاركة مدير الادراة العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج، واختتم الوفد جولاته التفقدية لمستشفى الزلفي العام باستعراض برامج وخطط التنمية الصحية، وزيارة المطلين الشرقي والغربي.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:40 PM

شاهد.. زيارة رسمية للتقييم الأولي لاعتماد الزلفي عالمياً مدينة صحية

نفذها برنامج المدن الصحية والتقى المحافظ وتفقد مرافق طبية منوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الزلفي
1
432

استقبل محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، في مكتبه بديوان المحافظة، فريق برنامج المدن الصحية لإجراء التقييم الأولي لاعتماد محافظة الزلفي مدينة صحية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية؛ حيث ترأس فريق التقييم الدكتور محمد خاشجقي المشرف العام على برنامج المدن الصحية يرافقه سارة الخريف مساعد المشرف العام على البرنامج وعدد من القيادات في برنامج المدن الصحية وصحة منطقة الرياض.

ورحب محافظ الزلفي رئيس اللجنة الرئيسية لبرنامج المدينة الصحية بالوفد ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، مشيرًا إلى دعم وتوجيهات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهادفة أن تكون محافظة الزلفي ضمن محافظات المملكة المستهدفة للانضمام لبرنامج المدن الصحية بمشيئة الله.

عقد بعد ذلك اجتماعاً في قاعة الاجتماعات بالمحافظة مع الوفد الزائر بحضور منسق برنامج مدينة الزلفي الصحية أحمد العبده ومساعدته بدرية الفرهود وعدد من أعضاء البرنامج؛ حيث برزت موضوعات التعاون والشراكات بين القطاعات الحكومية والمجتمعية كأهم محاور نقاشات المجتمعين إضافة إلى أهمية تنظيم وتهيئة المجتمع للصحة والتنمية.

وبرفقة وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين، زار الوفد الجمعية الصحية التطوعية بمقرها المؤقت؛ حيث استمع لشرح وافٍ عن آلية عملها وأبرز أدوراها ونشاطاتها من المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الطريقي، كما زار الوفد مقر جمعية مشاة الزلفي مستمعاً لشرح وافٍ عنها من رئيس مجلس الإدارة عبدالله القشعمي وشملت الزيارة جولة على مضامير المشي في حي اليمامة، تلا ذلك زيارة نادي الزلفي الرياض وكان في استقبال الوفد رئيس مجلس الادارة أحمد المعيجل ونائبه بندر البداح.

وزار الوفد إدارة التعليم؛ حيث عقد اجتماعاً بحضور مدير الإدارة محمد الطريقي وعدد من قيادتها وتركزت النقاشات حول التعليم ومحو الأمية تخلل ذلك زيارة ميدانية لمدرسة ثانوية الرياض، بعد ذلك زار الوفد بلدية المحافظة وعقد اجتماعاً بحضور رئيسها مطلق بن ناصر الحثلان نوقشت خلاله معايير سلامة الأغذية وتلوث الهواء والمياه والصرف الصحي، كما زار الوفد إدارة الدفاع المدني لمناقشة معايير مواجهة حالات الطوارئ والخطط بشأن ذلك بمشاركة مدير الادراة العقيد عبدالرحمن بن محمد المدعج، واختتم الوفد جولاته التفقدية لمستشفى الزلفي العام باستعراض برامج وخطط التنمية الصحية، وزيارة المطلين الشرقي والغربي.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,304
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,710
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,618

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة