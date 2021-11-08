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جيش الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين بناءً على صور في تطبيق هاتفي

يستخدمه الجنود في تشخيص الوجوه

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يستخدمه الجنود في تشخيص وجوه الفلسطينيين؛ لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

ونقلت "واشنطن بوست" عن جنديين إسرائيليين سابقين، أن الجيش أجرى مسابقة في وحداته المعنية بالتقاط صور للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكّل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي عليها.

وبيّن الجنديان أن التطبيق الهاتفي يستخدم في تشخيص الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يُعرف عدد الفلسطينيين الذين جرى تشخيصهم من خلال هذا التطبيق، لكن التقديرات تشير إلى الآلاف، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

الرئيسية/ أخبار العالم

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جيش الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين بناءً على صور في تطبيق هاتفي
سبق

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يستخدمه الجنود في تشخيص وجوه الفلسطينيين؛ لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

ونقلت "واشنطن بوست" عن جنديين إسرائيليين سابقين، أن الجيش أجرى مسابقة في وحداته المعنية بالتقاط صور للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكّل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي عليها.

وبيّن الجنديان أن التطبيق الهاتفي يستخدم في تشخيص الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يُعرف عدد الفلسطينيين الذين جرى تشخيصهم من خلال هذا التطبيق، لكن التقديرات تشير إلى الآلاف، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
03:24 PM

جيش الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين بناءً على صور في تطبيق هاتفي

يستخدمه الجنود في تشخيص الوجوه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل خلال العامين الأخيرين على تطوير تطبيق هاتفي يستخدمه الجنود في تشخيص وجوه الفلسطينيين؛ لمعرفة ما إذا كان يجب اعتقالهم.

ونقلت "واشنطن بوست" عن جنديين إسرائيليين سابقين، أن الجيش أجرى مسابقة في وحداته المعنية بالتقاط صور للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما شكّل قاعدة بيانات كبيرة يستند التطبيق الهاتفي عليها.

وبيّن الجنديان أن التطبيق الهاتفي يستخدم في تشخيص الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يُعرف عدد الفلسطينيين الذين جرى تشخيصهم من خلال هذا التطبيق، لكن التقديرات تشير إلى الآلاف، وفقاً لـ"روسيا اليوم".

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142 مليون ..

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