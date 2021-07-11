"الشؤون الإسلامية" تُكمل فرش مسجدَيْ نمرة بعرفات والمشعر الحرام بمزدلفة

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال مشروع فرش مسجدَيْ نمرة بمشعر عرفات والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد.
يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال مشروع فرش مسجدَيْ نمرة بمشعر عرفات والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد.
يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال مشروع فرش مسجدَيْ نمرة بمشعر عرفات والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد.
يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.
أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أعمال مشروع فرش مسجدَيْ نمرة بمشعر عرفات والمشعر الحرام بمشعر مزدلفة، بمساحة تجاوزت 32 ألف م2 من السجاد.
يأتي ذلك استعدادًا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام.