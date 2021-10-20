النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبل أن ينهي خطابه.. اللبنانيون يتهمون "حسن نصر الله" بالفساد

التنديد طال قيادات في ميليشيته

اتهم المتظاهرون اللبنانيون زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله بالفساد، وقبل أن ينهي الأخير خطابه الذي أعلن خلاله اليوم (السبت)، بأنه "لا يؤيد استقالة الحكومة؛ بل يدعمها ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة، هتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت "كلن يعني كلن.. نصرالله واحد منن".

واستمرت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي مطالبة بضرورة رحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

ومنذ الخميس الماضي، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، كان لافتا خروج مظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على ميليشيا "حزب الله"، أبرز مكونات الحكومة اللبنانية على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً، خصوصاً مدينة النبطية؛ حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وأحرق العشرات صورا لبري مرددين هتافات مناهضة لقرينته رندة التي يتهمونها بالفساد. كما طالت الهتافات أعضاء في حزب الله، بينهم رئيس كتلة الحزب البرلمانية محمد رعد.

حزب الله لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
قبل أن ينهي خطابه.. اللبنانيون يتهمون "حسن نصر الله" بالفساد
سبق

اتهم المتظاهرون اللبنانيون زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله بالفساد، وقبل أن ينهي الأخير خطابه الذي أعلن خلاله اليوم (السبت)، بأنه "لا يؤيد استقالة الحكومة؛ بل يدعمها ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة، هتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت "كلن يعني كلن.. نصرالله واحد منن".

واستمرت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي مطالبة بضرورة رحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

ومنذ الخميس الماضي، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، كان لافتا خروج مظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على ميليشيا "حزب الله"، أبرز مكونات الحكومة اللبنانية على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً، خصوصاً مدينة النبطية؛ حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وأحرق العشرات صورا لبري مرددين هتافات مناهضة لقرينته رندة التي يتهمونها بالفساد. كما طالت الهتافات أعضاء في حزب الله، بينهم رئيس كتلة الحزب البرلمانية محمد رعد.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:35 PM

قبل أن ينهي خطابه.. اللبنانيون يتهمون "حسن نصر الله" بالفساد

التنديد طال قيادات في ميليشيته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
29
21,715

اتهم المتظاهرون اللبنانيون زعيم ميليشيا "حزب الله" حسن نصر الله بالفساد، وقبل أن ينهي الأخير خطابه الذي أعلن خلاله اليوم (السبت)، بأنه "لا يؤيد استقالة الحكومة؛ بل يدعمها ولكن بروح جديدة ومنهجية جديدة، هتف المتظاهرون الذين تجمعوا في ساحة رياض الصلح وسط بيروت "كلن يعني كلن.. نصرالله واحد منن".

واستمرت المظاهرات لليوم الثالث على التوالي مطالبة بضرورة رحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد.

ومنذ الخميس الماضي، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، كان لافتا خروج مظاهرات غاضبة في مناطق محسوبة على ميليشيا "حزب الله"، أبرز مكونات الحكومة اللبنانية على غرار الضاحية الجنوبية لبيروت وأخرى جنوباً، خصوصاً مدينة النبطية؛ حيث تجمّع متظاهرون قرب منازل ومكاتب عدد من نواب حزب الله وحركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وأحرق العشرات صورا لبري مرددين هتافات مناهضة لقرينته رندة التي يتهمونها بالفساد. كما طالت الهتافات أعضاء في حزب الله، بينهم رئيس كتلة الحزب البرلمانية محمد رعد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة