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أمين منطقة جازان: اليوم الوطني ذكرى توحيد البلاد من الفرقة والشتات

يؤكّد الحب والولاء للوطن المعطاء وقيادته الرشيدة

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، يأتي تأكيدًا للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وفرت للمواطن والمقيم جميع الخدمات من الأمن والتنمية.

وأضاف: ما حققته بلادنا من مراحل تنموية متواصلة تبوّأت من خلالها المملكة مراكز مرموقة بين دول العالم، بفضل الله ثم سياسة حكومتنا الرشيدة.

وتابع "ابن سعيدان": اليوم الوطني ذكرى تحكي للأجيال قصة بناء لهذه البلاد قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد أن وحّد بفضل الله ثم بعزمه وحكمته شتات هذا الكيان، وبدّل التناحر والفرقة إلى وحدة ولحمة وازدهار، فعمّ الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وقاد المسيرة من بعده أبناؤه البررة حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.

وقال: يأتي الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين لمملكتنا الغالية وهي تخطو خطوات متسارعة في سبيل تحقيق نهضة شاملة متوازنة، تمثلت في رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ونوه "ابن سعيدان" إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- من نقلة نوعية في جميع المجالات والخدمات، ومنها الخدمات البلدية التي حظيت أمانة جازان وبلدياتها المرتبطة بها بنصيب وافر منها، تمثلت في المشاريع التنموية والخدمية والبُنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق مملكتنا الغالية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

ووجه "ابن سعيدان" تحية إكبار للجنود البواسل المرابطين على الحدود ولرجاله المخلصين، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ مملكتنا وولاة أمرنا من كل مكروه، وينصر جنودنا البواسل، إنه سميع مجيب.

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أمين منطقة جازان: اليوم الوطني ذكرى توحيد البلاد من الفرقة والشتات
سبق

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، يأتي تأكيدًا للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وفرت للمواطن والمقيم جميع الخدمات من الأمن والتنمية.

وأضاف: ما حققته بلادنا من مراحل تنموية متواصلة تبوّأت من خلالها المملكة مراكز مرموقة بين دول العالم، بفضل الله ثم سياسة حكومتنا الرشيدة.

وتابع "ابن سعيدان": اليوم الوطني ذكرى تحكي للأجيال قصة بناء لهذه البلاد قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد أن وحّد بفضل الله ثم بعزمه وحكمته شتات هذا الكيان، وبدّل التناحر والفرقة إلى وحدة ولحمة وازدهار، فعمّ الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وقاد المسيرة من بعده أبناؤه البررة حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.

وقال: يأتي الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين لمملكتنا الغالية وهي تخطو خطوات متسارعة في سبيل تحقيق نهضة شاملة متوازنة، تمثلت في رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ونوه "ابن سعيدان" إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- من نقلة نوعية في جميع المجالات والخدمات، ومنها الخدمات البلدية التي حظيت أمانة جازان وبلدياتها المرتبطة بها بنصيب وافر منها، تمثلت في المشاريع التنموية والخدمية والبُنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق مملكتنا الغالية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

ووجه "ابن سعيدان" تحية إكبار للجنود البواسل المرابطين على الحدود ولرجاله المخلصين، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ مملكتنا وولاة أمرنا من كل مكروه، وينصر جنودنا البواسل، إنه سميع مجيب.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
06:36 PM

أمين منطقة جازان: اليوم الوطني ذكرى توحيد البلاد من الفرقة والشتات

يؤكّد الحب والولاء للوطن المعطاء وقيادته الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان: إن مناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية، يأتي تأكيدًا للحب والولاء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التي وفرت للمواطن والمقيم جميع الخدمات من الأمن والتنمية.

وأضاف: ما حققته بلادنا من مراحل تنموية متواصلة تبوّأت من خلالها المملكة مراكز مرموقة بين دول العالم، بفضل الله ثم سياسة حكومتنا الرشيدة.

وتابع "ابن سعيدان": اليوم الوطني ذكرى تحكي للأجيال قصة بناء لهذه البلاد قادها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بعد أن وحّد بفضل الله ثم بعزمه وحكمته شتات هذا الكيان، وبدّل التناحر والفرقة إلى وحدة ولحمة وازدهار، فعمّ الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، وقاد المسيرة من بعده أبناؤه البررة حتى أصبحت المملكة في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.

وقال: يأتي الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والثمانين لمملكتنا الغالية وهي تخطو خطوات متسارعة في سبيل تحقيق نهضة شاملة متوازنة، تمثلت في رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

ونوه "ابن سعيدان" إلى ما تشهده المملكة العربية السعودية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- من نقلة نوعية في جميع المجالات والخدمات، ومنها الخدمات البلدية التي حظيت أمانة جازان وبلدياتها المرتبطة بها بنصيب وافر منها، تمثلت في المشاريع التنموية والخدمية والبُنى التحتية الشاملة كغيرها من مناطق مملكتنا الغالية، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الحكيمة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

ووجه "ابن سعيدان" تحية إكبار للجنود البواسل المرابطين على الحدود ولرجاله المخلصين، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ مملكتنا وولاة أمرنا من كل مكروه، وينصر جنودنا البواسل، إنه سميع مجيب.

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