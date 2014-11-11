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لمواجهة التصحر.. "البيئة" تطلق حملة التشجير في المملكة

تماشياً مع أهداف "رؤية 2030" في حماية موارد الطبيعة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مبادرة حملة التشجر والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، والتي تعدّ أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية٦٠٪ من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة.

وشملت حملات التشجير "زراعة الأشجار المحلية التي منها شجرة الغاف، والمانجروف، والطلح، والسدر، والمرخ، والسمر، والإثل، واللبان العربي، والسيال، والسلم، والأراك في عدد من مناطق المملكة".

وأولت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا في تحقيق المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية لتعزيز الوعي البيئي، من خلال دعوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التطوعية والأفراد في زراعة أكثر من مليوني شجرة حتى هذه اللحظة.
جدير بالذكر أن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات تستهدف زراعة ستة ملايين شجرة من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أبريل ٢٠٢٠، وزراعة ١٢ مليون شجرة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ في عدد من مناطق المملكة.

ويتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لضمان بيئة وموارد طبيعية مستدامة ضمن منظومة البرنامج من خلال مشروعات تنموية تحقق ما تصبو إليه رؤية الوطن2030.

وزارة البيئة والمياه والزراعة برنامج التحول الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمواجهة التصحر.. "البيئة" تطلق حملة التشجير في المملكة
سبق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مبادرة حملة التشجر والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، والتي تعدّ أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية٦٠٪ من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة.

وشملت حملات التشجير "زراعة الأشجار المحلية التي منها شجرة الغاف، والمانجروف، والطلح، والسدر، والمرخ، والسمر، والإثل، واللبان العربي، والسيال، والسلم، والأراك في عدد من مناطق المملكة".

وأولت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا في تحقيق المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية لتعزيز الوعي البيئي، من خلال دعوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التطوعية والأفراد في زراعة أكثر من مليوني شجرة حتى هذه اللحظة.
جدير بالذكر أن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات تستهدف زراعة ستة ملايين شجرة من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أبريل ٢٠٢٠، وزراعة ١٢ مليون شجرة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ في عدد من مناطق المملكة.

ويتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لضمان بيئة وموارد طبيعية مستدامة ضمن منظومة البرنامج من خلال مشروعات تنموية تحقق ما تصبو إليه رؤية الوطن2030.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
03:41 PM

لمواجهة التصحر.. "البيئة" تطلق حملة التشجير في المملكة

تماشياً مع أهداف "رؤية 2030" في حماية موارد الطبيعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المرحلة الأولى من مبادرة حملة التشجر والتنمية المستدامة للمراعي والغابات، والتي تعدّ أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تأتي تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة والموارد الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى الحد من ظاهرة التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي والتوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد المائية من خلال تغطية٦٠٪ من المياه المستخدمة لهذه المبادرة من مياه الصرف الصحي المعالجة.

وشملت حملات التشجير "زراعة الأشجار المحلية التي منها شجرة الغاف، والمانجروف، والطلح، والسدر، والمرخ، والسمر، والإثل، واللبان العربي، والسيال، والسلم، والأراك في عدد من مناطق المملكة".

وأولت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتمامًا في تحقيق المشاركة المجتمعية في استزراع النباتات المحلية لتعزيز الوعي البيئي، من خلال دعوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات التطوعية والأفراد في زراعة أكثر من مليوني شجرة حتى هذه اللحظة.
جدير بالذكر أن مبادرة التنمية المستدامة للمراعي والغابات تستهدف زراعة ستة ملايين شجرة من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى أبريل ٢٠٢٠، وزراعة ١٢ مليون شجرة حتى نهاية عام ٢٠٢٠ في عدد من مناطق المملكة.

ويتطلع برنامج التحول الوطني إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لضمان بيئة وموارد طبيعية مستدامة ضمن منظومة البرنامج من خلال مشروعات تنموية تحقق ما تصبو إليه رؤية الوطن2030.

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