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القبض على 4 شباب ضايقوا سيدة تقود مركبتها في "مهد الذهب"

رابعهم نشر الفيديو المصوَّر عبر حسابه على "سناب شات"

قبضت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب على ثلاثة شباب بتهمة مضايقة سيدة، كانت تقود مركبتها في أحد الطرقات بالمحافظة، وألحقت بهم شخصًا رابعًا؛ نشر مقطع الفيديو المصوَّر للحادثة عبر حسابه على "السناب شات".

وتعود القضية إلى تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه المتهمون وهم يلاحقون سيدة وهي تقود مركبتها، ويضايقونها بمركبتهم على الطريق. وقد عملت الجهات الأمنية على تقصي الحالة في حينها حتى تم التوصل لهم، وتحديد هوياتهم (3 أشخاص)، والقبض عليهم، وجميعهم فوق العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم.

كما أوقفت الجهات الأمنية شخصًا رابعًا؛ كانوا قد بعثوا له بمقطع الفيديو، وقام بنشره عبر حسابه على تطبيق السناب شات، وتمت إحالتهم جميعًا للنيابة العامة لاستكمال اللازم حيالهم.

الجهات الأمنية محافظة مهد الذهب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على 4 شباب ضايقوا سيدة تقود مركبتها في "مهد الذهب"
سبق

قبضت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب على ثلاثة شباب بتهمة مضايقة سيدة، كانت تقود مركبتها في أحد الطرقات بالمحافظة، وألحقت بهم شخصًا رابعًا؛ نشر مقطع الفيديو المصوَّر للحادثة عبر حسابه على "السناب شات".

وتعود القضية إلى تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه المتهمون وهم يلاحقون سيدة وهي تقود مركبتها، ويضايقونها بمركبتهم على الطريق. وقد عملت الجهات الأمنية على تقصي الحالة في حينها حتى تم التوصل لهم، وتحديد هوياتهم (3 أشخاص)، والقبض عليهم، وجميعهم فوق العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم.

كما أوقفت الجهات الأمنية شخصًا رابعًا؛ كانوا قد بعثوا له بمقطع الفيديو، وقام بنشره عبر حسابه على تطبيق السناب شات، وتمت إحالتهم جميعًا للنيابة العامة لاستكمال اللازم حيالهم.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
09:16 PM

القبض على 4 شباب ضايقوا سيدة تقود مركبتها في "مهد الذهب"

رابعهم نشر الفيديو المصوَّر عبر حسابه على "سناب شات"

A A A
فهد الغبيوي - المهد
22
105,307

قبضت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب على ثلاثة شباب بتهمة مضايقة سيدة، كانت تقود مركبتها في أحد الطرقات بالمحافظة، وألحقت بهم شخصًا رابعًا؛ نشر مقطع الفيديو المصوَّر للحادثة عبر حسابه على "السناب شات".

وتعود القضية إلى تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه المتهمون وهم يلاحقون سيدة وهي تقود مركبتها، ويضايقونها بمركبتهم على الطريق. وقد عملت الجهات الأمنية على تقصي الحالة في حينها حتى تم التوصل لهم، وتحديد هوياتهم (3 أشخاص)، والقبض عليهم، وجميعهم فوق العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم.

كما أوقفت الجهات الأمنية شخصًا رابعًا؛ كانوا قد بعثوا له بمقطع الفيديو، وقام بنشره عبر حسابه على تطبيق السناب شات، وتمت إحالتهم جميعًا للنيابة العامة لاستكمال اللازم حيالهم.

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