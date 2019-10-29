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"المغامسي" عن رعاية والدة ولي العهد حفل الخاتمات: سؤدد أظهر لوطننا هذا الشهر

عقب تخريج ألف بحضور أميرات ومسؤولات .. يقول: كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو

وصف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة صالح المغامسي؛ رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله، بالمنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.

وقال "المغامسي"؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: "رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ والدة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله هو المنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.. كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو".

وأمس رعت حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمس الإثنين، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1440هـ، الذي نظّمته جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون".

جاء ذلك بحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعدد من الأميرات ووكيلات الجامعات والأكاديميات وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة والجمعيات التابعة لجمعية الرياض والمؤسسات الخيرية ومحبات العمل الخيري والإنساني؛ وذلك في قاعة الشيخ محمد آل الشيخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

المغامسي الأمير محمد بن سلمان حرم خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المغامسي" عن رعاية والدة ولي العهد حفل الخاتمات: سؤدد أظهر لوطننا هذا الشهر
سبق

وصف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة صالح المغامسي؛ رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله، بالمنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.

وقال "المغامسي"؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: "رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ والدة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله هو المنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.. كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو".

وأمس رعت حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمس الإثنين، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1440هـ، الذي نظّمته جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون".

جاء ذلك بحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعدد من الأميرات ووكيلات الجامعات والأكاديميات وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة والجمعيات التابعة لجمعية الرياض والمؤسسات الخيرية ومحبات العمل الخيري والإنساني؛ وذلك في قاعة الشيخ محمد آل الشيخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:03 AM

"المغامسي" عن رعاية والدة ولي العهد حفل الخاتمات: سؤدد أظهر لوطننا هذا الشهر

عقب تخريج ألف بحضور أميرات ومسؤولات .. يقول: كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة صالح المغامسي؛ رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله، بالمنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.

وقال "المغامسي"؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح اليوم: "رعاية حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين؛ والدة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله هو المنجز الأغرّ والسؤدد الأظهر لوطننا في هذا الشهر.. كل مَنْ يدنو من القرآن يعلو".

وأمس رعت حرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أمس الإثنين، حفل تخريج 1000 خاتمة لكتاب الله لعام 1440هـ، الذي نظّمته جمعية تحفيظ القرآن بالرياض "مكنون".

جاء ذلك بحضور حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، وعدد من الأميرات ووكيلات الجامعات والأكاديميات وقيادات جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مناطق المملكة والجمعيات التابعة لجمعية الرياض والمؤسسات الخيرية ومحبات العمل الخيري والإنساني؛ وذلك في قاعة الشيخ محمد آل الشيخ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

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