النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة من الرئيسَيْن الفلسطيني والتونسي بمناسبة شهر رمضان

تبادل معهما التهاني سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.


وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة من الرئيسَيْن الفلسطيني والتونسي بمناسبة شهر رمضان
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.


وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
11:11 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:48 AM

خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة من الرئيسَيْن الفلسطيني والتونسي بمناسبة شهر رمضان

تبادل معهما التهاني سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,029

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.


وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,538
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة