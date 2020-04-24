خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة من الرئيسَيْن الفلسطيني والتونسي بمناسبة شهر رمضان

تبادل معهما التهاني سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.