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"إغاثي الملك" بواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بالزعتري

استقبلت عياداته السبت الماضي 230 مريضاً بمختلف الحالات المرضية

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات يوم السبت الماضي 230 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 94 مريضاً تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 50 مريضاً من الأطفال، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضاً، وراجع 14 مريضاً عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 33 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وتم إجراء 10 صور إشعاعية لـ5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 174 وصفة طبية.

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"إغاثي الملك" بواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بالزعتري
سبق

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات يوم السبت الماضي 230 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 94 مريضاً تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 50 مريضاً من الأطفال، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضاً، وراجع 14 مريضاً عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 33 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وتم إجراء 10 صور إشعاعية لـ5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 174 وصفة طبية.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
07:41 PM

"إغاثي الملك" بواصل تقديم خدماته الطبية للاجئين السوريين بالزعتري

استقبلت عياداته السبت الماضي 230 مريضاً بمختلف الحالات المرضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.

وراجع العيادات يوم السبت الماضي 230 مريضاً بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 94 مريضاً تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، كما استقبلت عيادات الأطفال 50 مريضاً من الأطفال، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 34 مريضاً، وراجع 14 مريضاً عيادة الأسنان.

كما تم استقبال 33 مريضة في العيادة النسوية، وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، وتم إجراء 10 صور إشعاعية لـ5 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 174 وصفة طبية.

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